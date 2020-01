Selección de Bolivia: Henry Vaca lidera lista de César Farías para Torneo Preolímpico 2020 [FOTO]

La Selección de Bolivia quedó lista para iniciar con su participación en el Torneo Preolímpico 2020 de Colombia, con el plantel ya definido. El entrenador César Farías hizo oficial la lista de 23 jugadores con los que buscará el boleto a los Juegos Olímpicos de Tokio.

Luego de iniciar con los entrenamientos con un plantel de 32 jugadores, finalmente el comando técnico hizo la selección final, en la que hay nombres destacados a seguir. Uno de ellos es Henry Vaca, habilidoso volante que tuvo un breve paso por el Perú, en Universitario.

El habilidoso futbolista liderará el plantel en busca del gran objetivo de estar presente en la máxima contienda deportiva. Usando la '10', Henry Vaca aparece como la principal arma de creación en ataque, para secundar en delantera a Víctor Abrego Layonel Figueroa.

La presencia de Jairo Quinteros (juvenil del Valencia) y de Antonio Bustamante también genera mucha expectativa en el plantel de César Farías. El viaje será esta semana, para luego terminar los trabajos con los amistosos con Chile y Colombia previo al debut.

Recordemos que Bolivia es parte del Grupo B, junto con Perú, Brasil, Paraguay y Uruguay. Los altiplánicos descansan en la primera fecha y recién debutarán con los guaraníes. En la última fecha tendrá que medirse con la bicolor. Solo los dos primeros avanzarán.

Lista de convocados por Bolivia para Torneo Preolímpico 2020

Arqueros: Rubén Cordano (Blooming), Jairo Cuéllar (Guabirá), Leonardo Claros (Sport Boys).

Defensas: Sebastián Reyes (Wilstermann), Walter Antelo (Sport Boys), Jairo Quinteros (Valencia), José María Carrasco (Blooming), Rodrigo Cabrera (Royal Pari), Alex Arano (Blooming), Roberto Fernández (Cultural Leonesa), Robert Cueto (Blooming).

Volantes: Antonio Bustamante (DC United), John García (Huachipato), Moisés Villarroel (Wilstermann); Henry Vaca (The Strongest), Franz Gonzales (Sport Boys), Ronaldo Sánchez (The Strongest) y Moisés Calero (The Strongest).

Delanteros: Víctor Abrego (Destroyers), César Menacho (Blooming), Bruno Miranda (Wilstermann), Layonel Figueroa (Royal Pari) y Fernando Saldías (Oriente Petrolero).

EL DATO

El Torneo Preolímpico se desarrollará del 18 de enero al 9 de febrero y solo dos selecciones lograrán clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio.