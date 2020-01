[DirecTV EN VIVO] Real Madrid vs Valencia ONLINE 3-1 en directo, gol Toni Kroos y Modric

Real Madrid vs Valencia EN VIVO vía Directv Sports | este miércoles 8 de enero desde las 2:00 p.m. (hora peruana) desde el King Abdullah Sports City de Yeda, Arabia Saudita, por semifinales de la Supercopa de España. También será transmitido por Directv Play, ESPN+, Movistar+ y Sky HD. De la misma forma, sigue todas las incidencias en el minuto a minuto en Líbero.pe.

FINAL: Real Madrid 3-1 Valencia

90+2' ¡GOOOOOOOOL DE VALENCIA! Dani Parejo anota de penal.

90+1' ¡PENAL PARA VALENCIA!

90' El juez principal del encuentro se acerca al VAR para verificar la acción.

89' El partido se detiene por una acción revisada por el VAR.

88' Repetidas acciones de balón parado para el Valencia en estos minutos. Ahora Wass quedó sentido.

87' TARJETA AMARILLA: Casemiro (Real Madrid) amonestado.

86' Marcelo (Real Madrid) recibe por la izquierda, se adelanta, pero no progresa con Isco.

85' Real Madrid le pone paños fríos al partido.

84' El encuentro ha perdido intensidad en los últimos minutos.

83' Proyección de Marcelo por la izquierda, pero su centro lleva mucha potencia y se pierde por la otra línea lateral.

83' CAMBIO EN REAL MADRID: Ingresa Mariano por Jovic.

82' CAMBIO EN VALENCIA: Sobrino ingresa por Coquelin.

80' Kroos (Real Madrid) maneja el balón en la mitad del campo, pero se descuida y le roba el balón.

79' Combinación de pases del Real Madri, en salida. Obligan a Valencia a adelantar sus líneas.

78' ¡UFFF! Remate de Wass (Valencia) que Courtois contiene, pero deja un rebote peligroso que su defensa despeja.

77' James Rodríguez empieza a hacer sus primeros toques con el balón tras su ingreso.

76' CAMBIO EN REAL MADRID: Ingresa James Rodríguez por Luka Modric.

75' Isco (Real Madrid) se interna en área rival y remata sobre la marca de un defensa. Hay tiro de esquina.

74' Maxi Gómez (Valencia) se coloca como opción de pase en el área, pero Courtois contiene.

73' Centro al primer poste que Coquelin peina y Ferrán intenta conectar, pero no con comodidad. El balón se pierde por la línea de fondo.

72' Tiro de esquina para Valencia.

71' CAMBIO EN REAL MADRID: Ingresa Marcelo por Mendy.

70' CAMBIO EN VALENCIA: Cheryshev ingresa por Kevin Gameiro.

69' Falta ofensiva contra Casemiro. Tiro libre.

68' Otra vez gran acción individual de Isco (Real Madrid), pero abusa de la individualidad. Falla en el último toque.

67' Valencia paga caro su postura poco ofensiva.

65' ¡GOOOOOOOOOOOOL DEL REAL MADRID! Luka Modric anota un golazo con tres dedos.

64' Centro de Mendy (Real Madrid), pero se va hasta la tribuna.

63' Falta en la mitad del campo contra Casemiro, cuando dejaba en el camino a dos rivales con velocidad.

62' La posesión es de Valencia en este momento.

61' Isco (Real Madrid) controla en área rival, baila con el balón, pero se le escapa antes de decidir.

60' ¡UFFF! Remata de Jovic (Real Madrid) que se va cerca del poste. Centro de Modric previo.

59' Isco (Real Madrid) remata desde fuera del área, pero se va elevado.

58' Valencia combinando pases en campo rival, esperando un espacio.

57' CAMBIO EN VALENCIA: Ingresa Maxi Gómez por Kondogbia.

56' Carvajal hace un pase entre líneas para Jovic, pero se ve obligado a retroceder.

54' Otra vez salida del Valencia a balón dominado.

53' Kondogbia (Valencia) gana el balón en la mitad del campo y trepa en ataque, pero no logra encontrar compañía en ofensiva.

52' Largo pase a la derecha en busca de la velocidad de Fede Valverde (Real Madrid), pero se pierde por la línea de fondo.

51' Valencia es menos directo en sus ataques, propuesta que no les conviene hasta ahora.

50' Isco hace una genial combinación con Carvajal, se mete al área y cede para Kroos, pero este no logra rematar a puerta, casi al borde del área chica.

49' Valencia intenta dominar el balón para luego hacer daño, pero no logra. Varane contiene y cede para su portero.

48' Carvajal se metía en área del Valencia, pero Kondogbia lo saca bien de la posición.

47' Posesión del Real Madrid en el inicio de la segunda parte.

46' El segundo tiempo está en marcha.

DESCANSO: Real Madrid 2-0 Valencia

44' Arriesga mucho el Valencia con sus salidas por bajo. Tienen que tener más cuidado, pues pueden queda mal parados.

43' Tiro de esquina para el Valencia. Dani Parejo hace una jugada preparada, pero no genera ningún peligro.

42' Valencia intenta reaccionar con un pase entre líneas para Kevin Gameiro, pero no llega a destino.

41' ¡UFFF! Cabezazo de Isco que choca en el poste y en el rebote no pudo Jovic, porque el portero Juanme salva con la punta del pie.

40' Tiro de esquina para el Real Madrid, provocado por la proyección de Carvajal.

38' ¡GOOOOOOOOOOOOOL DEL REAL MADRID! Isco anota tras encontrar un rebote en el área.

37' Real Madrid espera lo que pueda hacer su rival, desde la mitad del campo.

36' Garay y Paulista se hace con el balón en la salida de Valencia.

35' Casemiro toca con Modrid, luego con Isco, Carvajal y así, hasta llegar al ataque por la derecha. Luego retroceden.

34' Centro de Carvajal (Real Madrid), pero Jovic no alcanza.

33' Real Madrid sigue con el control claro, en el resultado y en el juego.

31' Falta ofensiva de Mendy tras el centro.

30' Isco (Real Madrid) recibe falta y tiene un tiro libre peligroso.

28' ¡UFFF! Gameiro (Valencia) queda al borde del área libre, tras superar a Kroos. Remata a puerta, pero muy elevado.

27' Otra vez el Real Madrid se hace con el balón.

26' Isco (Real Madrid) avanza por el medio, cambia para Kroos y a Carvajal luego en proyección. El último pase no es el mejor.

25' Valencia llegó con peligro al arco rival, pero Torres no logra conectar de cabeza por la marca de Casemiro.

24' Tiro de esquina para Valencia, pero Mendy despeja y Modric complementa.

23' Toni Kroos (Real Madrid) se hace eje, controla y detiene las llegadas rivales.

22' Casemiro (Real Madrid) le pone una pausa al partido y cambia a la izquierda para Mendy, pero es muy largo. El lateral no logra controlar.

21' Valencia se mantiene en el ideal de salir jugando, aunque no han tenido resultados positivos.

20' Wass (Valencia) se proyecta por la derecha, pero se adelantan en su posición.

18' Gameiro (Valencia) intenta una acción individual, pero no puede con Sergio Ramos.

Real Madrid vs Valencia a puro gol

17' Salida del Valencia, con tiempo y espacio, pero no claros para la profundidad. Gameiro falla al intentar cambiar el ritmo.

16' ¡GOOOOOOOOOOL DEL REAL MADRID! Toni Kroos anota un gol olímpico.

15' Jovic (Real Madrid) remata de cabeza, pero un defensa lo bloquea.

13' Real Madrid llega por las bandas, pero no logra habilitar a sus atacantes.

12' Se armó la contra de Valencia, pero no progresa.

11' Tiro de esquina para el Real Madrid, pero no llega a generar peligro.

09' Se mantiene el Valencia con el balón.

08' Salida de Valencia por bajo, pero demoran en llegar hasta la mitad del campo por la presión rival.

06' Remate de Federico Valverde (Real Madrid) desde fuera del área, pero se va desviado.

05' ¡UFFF! Centro de Kroos (Real Madrid) desde fuera del área. Luego, centro desde la izquierda y el portero Jaume contiene.

04' Presión de Valencia, pero sin resultados para controlar el balón.

03' Casemiro (Real Madrid) quedó libre fuera del área y probó un remate potente, pero muy elevado.

02' La posesión es del Real Madrid en el inicio, desde su defensa.

Fútbol Libre

01' El partido está en marcha.

- Los equipos están confirmados y saltarán al campo de juego en cualquier momento.

Alineaciones confirmadas

XI VALENCIA: Jaume; Wass, Garay, Paulista, Gayà; Parejo, Kondogbia, Coquelin, Carlos Soler; Gameiro, Ferrán Torres.

XI REAL MADRID: Courtois; Carvajal, Ramos, Varane, Mendy; Kroos, Casemiro, Modric, Fede Valverde; Isco, Jovic.

Real Madrid vs Valencia EN VIVO semifinal de Supercopa de España

Es importante recordar que el Real Madrid vs Valencia se disputará desde las 2:00 p.m. (hora peruana) en Arabia Saudita. El ganador disputará la final, el domingo frente al que salga triunfante del Barcelona vs Atlético de Madrid.

Real Madrid vs Valenca apurogol

El árbitro será Jesús Gil Manzano. El inicio del año para el Real Madrid no es de los mejores, pues ha perdido a sus principales figuras para el encuentro de la Supercopa. Gareth Bale, Karim Benzema y Eden Hazard son bajas para este crucial duelo, por lo que la tarea será complica mucho para el entrenador Zinedine Zidane. Tendrá que apelar a la juventud de su plantilla.

Luka Jovic, Vinicius y Rodrygo pelearán para ocupar un lugar en el equipo titular, aunque tampoco se descarta que puedan estar juntos, dependiendo de la estrategia que busca plantear el Real Madrid. No obstante, el poderío en la mitad del campo, vital en lo que va de la temporada, se mantiene, con Toni Kroos, Federico Valverde y Casemiro. Además, regresa James Rodríguez.

Una situación parecida es la que atraviesa el Valencia, que perdió hace un tiempo a Gonçalo Guedes y ahora a Rodrigo Moreno, quien sufrió de una lesión en la rodilla tras la victoria 1-0 ante el Eibar en LaLiga Santander. Cristiano Piccini tampoco será considerado para este duelo. Maxi Gómez sería el elegido por Albert Celades para cargar con la mochila ofensiva.

Pirlo TV

Hace no mucho se presentó el último duelo directo, en casa del Valencia. El equipo 'Che' parecía imponerse por la mínima diferencia, pero no logró mantener la ventaja hasta el final, pues Benzema igualó las cosas en el último suspiro. No obstante, la balanza se inclina a su favor por el choque previo a ese, en el que ganaron 2-1. Y antes, el Real Madrid tiene un 2-0 a favor. Parejo.

🇺🇾 @gomez_maxi9 peleará por volver a ganarle la partida a su compatriota Fede Valverde 🤜🏻🤛🏻



➡ https://t.co/9z10g7v2Qo



¿Quién se llevará el duelo? 😏 #ValenciaRealMadrid #Supercopa2020 🏆 pic.twitter.com/n8ea0EtzFT — Valencia CF 🦇💯 (@valenciacf) January 7, 2020

Real Madrid vs Valencia EN VIVO posibles alineaciones por la Supercopa

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo; Valverde, Casemiro, Kroos; Rodrygo (James), Jovic, Vinicius.

Valencia: Cillessen; Wass, Garay, Gabriel Paulista, Gayá; Coquelin, Dani Parejo, Carlos Soler, Ferrán Torres, Maxi Gómez, Kevin Gameiro o Cheryshev.

Dónde ver DirecTV Sports EN VIVO Real Madrid vs Valencia | Guía TV

Canales exclusivos para Perú, Argentina, Chile, Colombia, Uruguay, Venezuela y Ecuador.

Tarjeta Roja

También se podrá ver vía DirecTV Go.DirecTV Sports 1: Canal 610 (SD) y Canal 1610 (HD).

DirecTV Sports 2: Canal 612 (SD) y Canal 1612 (HD).

DirecTV Sports 3: Canal 613 (SD) y Canal 1613 (HD).

¿En qué canales VER el Real Madrid vs Valencia EN VIVO por la Supercopa de España?

Arabia Saudita: Saudi Sports 1

Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Play Deportes

Chile: DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Play Deportes

Colombia: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Colombia

Costa Rica: Sky HD

República Dominicana: Sky HD

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Play Deportes

El Salvador: Sky HD

Italia: Nove TV

México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Perú: DIRECTV Sports Peru, DIRECTV Play Deportes

Portugal: Eleven Sports 1 Portugal

Puerto Rico: DIRECTV Sports Puerto Rico

España: Movistar Liga de Campeones, Mitele Plus, Movistar+

Estados Unidos: ESPN Deportes+, ESPN Deportes

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Play Deportes

Venezuela: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Venezuela

A qué hora juegan Real Madrid vs Valencia EN VIVO por la Supercopa de España

Perú: 2.00 p.m.

México (Centro): 1.00 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 12.00 p.m.

México (Noroeste): 11.00 a.m.

Ecuador: 2.00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 11.00 p.m.

Estados Unidos (Texas): 2.00 p.m.

Estados Unidos (Miami): 3.00 p.m.

Colombia: 2.00 p.m.

Argentina: 4.00 p.m.

España: 8.00 p.m.

España (Islas Canarias): 7.00 p.m.

Uruguay: 4.00 p.m.

Paraguay: 4.00 p.m.

Chile: 3.00 p.m.

Brasil: 4.00 p.m.

Bolivia: 3.00 p.m.

Venezuela: 3.00 p.m.

Canadá: 2.00 p.m.

Costa Rica: 1.00 p.m.

Guatemala: 1.00 p.m.

Honduras: 1.00 p.m.

El Salvador: 1.00 p.m.

Puerto Rico: 3.00 p.m.

República Dominicana: 3.00 p.m.

Panamá: 3.00 p.m.

Italia: 8.00 p.m.

Francia: 8.00 p.m.

Alemania: 8.00 p.m.

Portugal: 7.00 p.m.

Holanda: 8.00 p.m.

Inglaterra: 7.00 p.m.

Real Madrid vs Valencia EN VIVO: ¿dónde ver EN DIRECTO ONLINE el partido?

En Internet el duelo entre Real Madrid vs Valencia, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.