Barcelona atento a la situación de Matthijs De Ligt en la Juventus

Juventus le arrebató al Barcelona a Matthijs De Ligt, un defensor que fue la revelación de Europa y con apenas 19 años (hoy ya tiene 20) era el capitán del sorprendente Ajax de la temporada pasada. Sin embargo, hoy el presente del zaguero difiere bastante con las expectativas que había generado.

En los últimos tres partidos el holandés no tuvo minutos en la 'Vecchia Signora' y esa situación preocupa al jugador, además pone en riesgo su futuro en la Selección de Holanda, donde es titular indiscutible.

En caso De Ligt quiera buscar nuevos aires, el Barça está atento al tema y según la página italiana "calciomercato.com", el conjunto catalán podría iniciar una ofensiva por el defensa con más proyección en Europa, pero que en el Calcio no tiene espacio.

Es que Maurizio Sarri prefiere Merih Demiral antes que a De Ligt, quien seguramente esperaba a estas alturas del curso haberse adaptado al fútbol trasalpino y tener un sitio fijo en el once de los 'bianconeros'.

¿Qué tan factible sería la llegada de De Ligt al Barcelona? De momento la operación no sería sencilla, ya que el jugador 'tulipán' no tiraría la toalla tan fácilmente, además la Juventus exigiría un monto no menor a los 94 millones de dólares que pagó.

Eso sí, sería un plus el hecho que en el conjunto 'culé' juegue Frenkie De Jong, con quien compartió vestuario en el Ajax y además los une una sólida relación amical.

EL DATO

De Ligt tiene contrato con la 'Juve' hasta el 2024.