Neymar y los dos torneos que muere por jugar con la selección brasileña

Neymar viene mostrando una nueva imagen dentro del campo con el PSG, habiendo marcado 3 anotaciones en los 2 encuentros que ha disputado con el elenco parisino en el 2020. El astro brasileño está recuperando ese juego que encandiló al mundo del fútbol.

No obstante, el ex Barcelona no solo tiene en su mente figurar con el vigente campeón de la Ligue 1, sino también con la selección brasileña. "Ney" reveló que en este año le gustaría participar con la "Canarinha" en la Copa América y los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

"Me encantaría disputar las dos pero sé que va a ser difícil. Estoy disponible para jugar ambos, pero creo que es un poco complicado, hay una temporada para comenzar en el club", declaró el atacante paulista tras el choque contra el Mónaco.

Además, Neymar recordó el 2016, año en que tuvo que elegir entre participar en la Copa Centenario en Estados Unidos o en los Juegos Olímpicos de Río. Al final, el "garoto" se decidió por la segunda opción, evento en el que se consagró campeón tras vencer a Alemania.

"En 2016 ya quise jugarlo todo pero el Barza se negó. Por lo tanto, tendré que discutirlo con el club, pero me gustaría ayudar a la selección brasileña", señaló el "10" del PSG, equipo con el que suma 12 anotaciones en la presente temporada.

Neymar no pudo ser parte de la "Canarinha" que obtuvo la Copa América 2019 debido a una lesión en el encuentro amistoso con Qatar. Sin embargo, la estrella del cuadro parisino buscará alzar el título continental con su selección en este año.