Transmisión de partidos [EN VIVO] Programación para HOY martes 14 de enero de 2020

Partidos de hoy martes 14 de enero, transmisión Fútbol EN VIVO. La agenda futbolística está emocionante HOY con encuentros en partidos de hoy Copa de Italia Inter vs Cagliari Taca de Portugal Liga SmartBanck Las Palmas vs Real Zaragoza FA Cup Tottenham vs Middlesbrough ONLINE GRATIS.

PARTIDOS DE HOY 14 DE ENERO

13.00 horas Albacete vs Fuenlabrada - Liga SmartBank

13.00 horas Sporting de Gijón vs Elche

14.00 horas Málaga vs Ponferradina

15.30 horas Las Palmas vs Real Zaragoza

14.45 horas Blackpool vs Reading - FA Cup

14.45 horas Coventry vs Bristol Rovers

14.45 horas Newcastle vs Rochdale

14.45 horas Shrewsbury vs Bristol City

14.45 horas Tranmare vs Watford

15.05 horas Tottenham vs Middlesbrough

09.00 horas Napoli vs Perugia - Coppa Italia

12.00 horas Lazio vs Cremonese

14.45 horas Inter vs Cagliari

13.00 horas Porto vs Varzim - Taca de Portugal

16.15 horas Benfica vs Rio Ave



FA CUP - INGLATERRA

El histórico torneo inglés tendrá sus partidos de repechaje en los 1/32 de final. Habrá algunos protagonistas de Premier League, como el Newcastle vs Rochdale y el Tottenham vs Middlesbrough, ambos empataron 1-1 en la ida y cerrarán la llave en casa.



TACA DE PORTUGAL

En tanto, la Copa de Portugal entra en los cuartos de final, con los clubes más importantes de la Primeira Liga. El Porto se medirá con Varzim, de la segunda división. La misma condición tendrá el Benfica, pero la tendrá un poco más complicada al chocar con el Rio Ave. Son duelos de eliminación directa.



LALIGA SMARTBANK

LaLiga SmartBank, torneo de ascenso en España, entra en la Jornada 23. El encentro más atractivo lo protagonizarán Las Palmas y Real Zaragoza, pues lo locales pueden igualar con la victoria o la visita acercarse a la zona de ascenso directo. En tanto, Fuenlabrada buscará acercarse cuando reciba al Albacete.



COPPA ITALIA

La Copa de Italia también está en marcha, con los octavos de final. El día lo abrirá el Napoli de Gennaro Gattuso contra el Perugia, mientras que más tarde Lazio enfrentará a Cremonese. Y el cierre del día tendrá al líder de la Serie A en casa: el Inter de Lautaro Martínez enfrentará a Cagliari, también de la máxima categoría.