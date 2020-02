Florentino Pérez a Cristiano Ronaldo por su cumpleaños: "Felicidades al mejor jugador del mundo"

Cristiano Ronaldo vive un martes especial pues cumple 35 años de vida. El delantero de Juventus recibió el saludo más comentado en España: el del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez.

"Felicidades al mejor jugador del mundo, nos acordamos mucho de ti", fue el mensaje del titular del club español hacia el luso que fue recogido por el diario Récord de Portugal.

Cristiano Ronaldo marcó 450 con el Real Madrid durante los nueve años que estuvo en el conjunto español. Sin embargo, el delantero pidió su salida del equipo en julio del 2018 por discrepancias con el propio Florentino Pérez.

Ronaldo le costó 112 millones de euros a la Juventus. Lleva 50 anotaciones con los 'bianconeros' y aún le quedan tres años de contrato.

El portugués, que acapara todo tipo de récords en el mundo del fútbol, aún tiene un sueño por conseguir: proclamarse vencedor de la Liga de Campeones con tres clubes diferentes.

Cristiano Ronaldo: ¿Por qué se fue del Real Madrid?

"Sentía que en el interior del club ya no me consideraban como al principio. No vine a la Juve por dinero, ganaba lo mismo en Madrid, incluso más. La diferencia es que la Juve me deseaba de verdad. Me lo dijeron. Me lo demostraron", declaró Ronaldo a la revista France Football en 2018.