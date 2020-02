Transmisión de partidos [EN VIVO] Programación para HOY lunes 10 de febrero de 2020

Partidos de hoy lunes 10 de febrero, transmisión Fútbol EN VIVO. La agenda futbolística está emocionante HOY con encuentros en partidos de hoy Superliga Argentina: Godoy Cruz vs. Huracán, Liga Águila: Once Caldas vs. Rionegro Águilas NBA: Lakers vs. Suns ONLINE GRATIS.

Hoy lunes continua la acción en la Superliga Argentina con los partidos entre Godoy Gruz, colero del torneo y Huracán. Para este duelo el 'Globo' a pesar de ubicarse la casilla 21, llega como el gran favorito para llevarse los tres puntos del partido.

Por la Champions League de Asia, el Al Hilal de André Carillo tendrá un importante partido ante el Shahr Khodrou. El peruano es uno de los goleadores y piezas fundamentales de su equipo.que marcha líder en la Primera División de la liga de Arabia Saudita.

Por la NBA se enfrentarán los Lakers ante el Phoenix Suns como el partido más interesante de la jornada. Otro de los duelos que prometen estar lleno de intensidad es el de los Toronto Raptors vs. Minnesota Timberwolves programado a las 19:30 (hora peruana).

Partidos de hoy 10 febrero

Superliga Argentina

17:00 Arsenal Sarandí vs. Talleres

19:10 Godoy Cruz vs. Huracán

Liga Águila

19:40 Once Caldas vs. Rionegro Águilas

Champions League Asiática

09:40 Al-Hilal (Sau) vs. Shahr Khodrou (Irn)

10:35 Al-Wahda (Uae) vs. Al Ahli SC (Sau)

Primera División de Paraguay

16:30 Gral. Díaz vs. Sp. Luqueño

NBA

20:30 Dallas Mavericks vs. Utah Jazz

21:00 Denver Nuggets vs. San Antonio Spurs

22:30 Golden State Warriors vs. Miami Heat

22:30 Los Angeles Lakers vs. Phoenix Suns