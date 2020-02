Alejandro Duarte atajó penal en la Liga Ascenso MX y permitió victoria de Zacatepec

El ex portero de la Universidad San Martín de Porres, Alejandro Duarte, se convirtió en la principal figura de la victoria que consiguió Zacatepec por 1-0 sobre Alebrijes de Oaxaca por la jornada 4 del Torneo Clausura de la Liga Ascenso MX.

Duarte recibió la dura responsabilidad de atajar un penal en la última jugada del encuentro que se desarrolló en el Estadio Agustín Coruco Díaz. Y así lo hizo. Adivinó el disparo del rival (fue al medio) y permitió que el cuadro 'cañero' se quede con los tres puntos y trepe al sexto lugar de la tabla.

"¡FIGURA! Alejandro Duarte lució en la portería de Club Atlético Zacatepec. El cancerbero mostró seguridad, hizo atajadas importantes, pero se convirtió en héroe deteniendo un penal de último minuto", fue el mensaje que dejó la cuenta oficial del Ascenso MX en Twitter.

Alejandro Duarte fue bautizado como 'Superman'

Un curioso apelativo recibió Alejandro Duarte. La cuenta oficial de Club Atlético Zacatepec decidió bautizarlo como 'Superman' luego de haber atajado el penal en el último minuto en el partido ante Alebrijes de Oaxaca. "¡Lo paroooooo mi 'Superman' Alejandro Duarte! Te amoooooo. ¡Qué vibre el CORUCO!", fue el curioso texto.

"No me gusta (algo tímido y refiriéndose al sobrenombre), pero bueno. Entreno para eso. Creo que el equipo hizo un gran esfuerzo. El partido lo teníamos controlado hasta la expulsión, luego tuvimos que defender. Lamentablemente cobraron un penal que me pareció dudoso y tuvo hoy la suerte de poder atajarlo. Me pone contento porque para eso trabajo, para ayudar al equipo", indicó el arquero nacional a 24 Morelos Noticias.

Alejandro Duarte ¿a la selección peruana?

A sus 25 años, Alejandro Duarte está por cumplir su tercer año en México. Llegó a las filas de Lobos BUAP a mediados de 2018 procedente de la Universidad San Martín. El guardameta que debutó en Juan Aurich de Chiclayo en la temporada 2012, alcanzó regularidad en Atlético Zacatepec, club por el que firmó el año pasado.

Es el segundo portero peruano que se encuentra en el exterior (Pedro Gallese fichó por Orlando City de la Major League Soccer). ¿Debe de ser convocado por Ricardo Gareca para la selección peruana? La sobriedad y temperamento que posee son cualidades importantes, pero deberá de pelear el cupo contra Carlos Cáceda, José Carvallo y Patricio Álvarez, guardametas que han sido requeridos por el 'Tigre' durante su proceso. Veremos.