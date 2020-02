Carles Puyol e Iker Casillas a la Federación española: ¿qué falta para presentar la candidatura?

Iker Casillas evalúa aún su posible inclusión a la candidatura a la presidencia de la Federación Española de Fútbol y Carles Puyol, su compañero de selección y amigo de muchos años, no fue ajeno a la situación.

¿El exdefensa del Barcelona aceptaría el llamado de Iker Castilla en la FEF? Carles Puyol respondió a las inquietudes desde Berlín, donde se encuentra celebrando los 20 aniversario de los premios de Laureus.

"He visto algo en twitter y también he leído que iba con él y ya os puedo asegurar que no he hablado con Iker. No sé si él tiene previsto presentarse o no. Y no puedo decir nada más porque me pilláis en fuera de juego", manifestó Carles Puyol.

"De hecho, no sé ni cuándo son las elecciones. Iker es un amigo y si me llamara la escucharía, otra cosa es que entrase. También soy amigo de los del Barcelona, me llamaron y no entre. Son puestos a los que hay que ir convencido porque requiere tiempo al ser una responsabilidad. Depende del momento vital que esté cada uno te puedes liar o no", agregó el excapitán del Barcelona.

Acto seguido, Puyol reveló en qué cargo podría desempeñarse en el ámbito futbolístico.

"Me parece más interesante la dirección deportiva que ser entrenador. Como entrenador hay mucha competencia. Yo el gusanillo del fútbol lo tengo pero lo que me apetecería es volver a jugar y eso es imposible", sentenció.