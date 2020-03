Henry Vaca es la nueva estrella del Brasileirao tras dejar Universitario [VIDEO]

En Bolivia era un hecho de que Henry Vaca no iba a seguir en The Strongest, aunque no se le conocía un destino seguro, lo que finalmente quedó claro esta tarde, por la confirmación del propio Atlético Goianiense. El habilidoso volante boliviano llegará a la liga de Brasil.

Henry Vaca pasó por las filas de Universitario en el 2019, llegando con un importante cartel, aunque no sumó muchos minutos para poder destacar por completo. El préstamo del futbolista de 22 años llegó a su final y el club crema decidió renovar el vínculo que tenían.

Tras ello, se unió a la Selección de Bolivia Sub-23 para disputar el Torneo Preolímpico, donde fue gran protagonista, aunque no logró conseguir la clasificación a Tokio 2020. No obstante, su vistoso juego ya era seguido de cerca desde Brasil y se consumó el traspaso.

Así, el Atlético Goianiense se adelantó a cualquier equipo, le presentó una atractiva oferta a Henry Vaca, que no ha dudado en aceptar. Así, se convertirá en una de las novedades en el equipo que jugará en el Brasileirao este 2020, tras lograr el ascenso el año pasado.

En Twitter, el club compartió un video con la llegada de Henry Vaca al aeropuerto, donde fue recibido por algunos representantes. En el mismo compacto se pueden ver algunas jugadas destacadas del joven futbolista, que ya emociona a los hinchas del Atlético Goianiense.

La transferencia ha significado una tendencia llamativa en el Brasileirao, pues los clubes apuestas por jóvenes figuras del Sudamérica para reforzar sus equipos. Del Perú, Fernando Pacheco al Fluminense y Kevin Quevedo al Goiás son los claros ejemplos.