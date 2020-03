Prestigioso medio francés culpa al Barcelona de las lesiones de Dembélé

Ousmane Dembélé llegó al Barcelona como una estrella que revolucionará el juego de los azulgranas y se convierta en el socio ideal de Lionel Messi. El tiempo pasó, el jugador francés se convirtió en aquella promesa vacía y pasa más tiempo en la enfermería que en el campo de juego.

Lesiones, problemas de indisciplina son algunas aristas que nos permite resumir la instancia del Dembélé con la camiseta de Barcelona. En Francia se encuentra preocupado por el nivel futbolístico de su jugador, por esa razón, el diario L'Equipe ha realizado un informe sobre el exatacante del Borussia Dortmund.

El radical cambio que sufrió el jugador cuando llegó al Barcelona son algunos aspectos que son resaltados por el medio francés. Dembelé cuenta con un cocinero a tiempo completo, se alimenta mucho mejor.

"Ya no hay ningún producto precocinado ni refrescos, solo hay productos frescos y saludables. Hoy, come besugo, lubina, gallo y muchas verduras. Es difícil ver todo este trabajo y la mala suerte con las lesiones, porque nunca lo han cuidado tanto", señala el medio francés.

Barcelona culpable de las lesiones de Dembélé

Ante las constantes lesiones de Dembélé, L'Equipe señala que el Barcelona y su manera de entrenar como el gran culpable del estado de salud del francés.

El reportaje finaliza con una entrevista con Michel Torin, que trabajó con Dembélé en Rennes. "Ousmane no es el responsable de su situación. Es víctima de un talento precoz. En el Rennes tuvimos una enorme presión en los entrenamientos y partidos, solo que no lo matamos. Si ves las fotos, su desarrollo óseo no había concluido, tenía que crecer. Hubo prisa por hacerle jugar porque es un fenómeno y está pagando por eso. Está claro que jugaba demasiado", expresó