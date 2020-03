"Rafa" Benitez critica al Liverpool con el de Jürgen Klopp: "Nosotros no teníamos dinero"

¡Salió de su escondite! El "Rafa" Benitez, actual entrenador del Dalian Professional Football Club de la Superliga China, mencionó las diferencias del Liverpool de Jürgen Klopp con el que dirigió en años anteriores.

"Nosotros no teníamos dinero. Nuestro presupuesto de fichajes, en mi último año, fue de 17 millones. Entonces, con eso no podías competir. Teníamos que intentar vender para comprar y cuando vendes a Mascherano, Xabi Alonso, Torres...", señaló el técnico en una entrevista a "Marca".

"Era la única manera de tratar de acercarnos a los rivales. Este Liverpool tiene dos o tres años de muy buena inversión y de acertar mucho en los fichajes. Y luego, un entrenador cuya opinión es valorada por los propietarios", agregó el "Rafa" Benitez.

Acto seguido, el DT español explicó los motivos del porqué no habla del Real Madrid, su exequipo en la temporada 2015-2016.

"Estuve mucho tiempo sin hablar del club. En un momento, se me ocurrió decir algo... y pareció que no se podía decir lo que tú pensabas. Por eso, lo que hago es no hablar del Madrid. Me centro en el futuro, que ahora está en el Dalian Pro de China", señaló el "Rafa" Benitez.

DATO: el "Rafa" Benitez lleva en su palmarés dos títulos de la liga española, ambos con Valencia en el 2002 y 2004, además de dos supercopas de Italia: uno con el Inter (2010) y el otro con Napoli (2014).