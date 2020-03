Hincha tiene 90 años, sufre de Alzheimer, pero su pasión por River Plate la unió con su nieta

River Plate es el equipo con más campeonatos en la Superliga Argentina y está a solo un partido de volver hacerse del máximo título nacional y así parece saberlo Rita, una anciana de 90 años que hace 15 años padece de Alzheimer, enfermedad que hace que desconozca a sus familiares y seres queridos, sin embargo, hay algo que no ha olvidado y es su amor los colores del 'Millonario'.

Esta conmovedora historia trascendió luego de que su bisnieta Dolores la contara a través de sus redes sociales, publicación que terminó por hacerse viral en Twitter, pues muchos sin ser hinchas del equipo de Nuñez se lograron emocionar por esta historia.

Mi bisabuela tiene 90 años. Tiene Alzheimer, no sabe quién soy yo, ni su familia, ni recuerda nada en general. Ayer fui a verla, y cuando me vió, me dijo: "Sos de River? Yo también, hay que hinchar por lo que uno quiere" "Ahora tengo una amiga de River". Te amo para siempre, abu. pic.twitter.com/cuKQoGdFLz — Dol🌷 (@Dolmessina) March 2, 2020

“Mi bisabuela tiene 90 años. Tiene Alzheimer, no sabe quién soy yo, ni su familia, ni recuerda nada en general. Ayer fui a verla, y cuando me vio, me dijo: ¿Sos de River? Yo también, hay que hinchar por lo que uno quiere. Ahora tengo una amiga de River. Te amo para siempre, abu”, fueron las palabras de su bisnieta fiel hincha de Marcelo Gallardo.

Estas sentidas palabras calaron en lo más profundo de los internautas que hicieron que la publicación se haga viral y llegue 30.000 reacciones.

Sin embargo, la ilusión de que vaya al estadio con su abuela es cada es más lejana así lo explicó en una entrevista: "Hoy sería imposible porque se encuentra en silla de ruedas y ya está muy viejita”, reflexionó Dolores, quien define a su bisabuela como “un ser incondicional”, finalizó.