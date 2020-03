Desde la cárcel Ronaldinho habla: "Vengo de abajo, conozco el sufrimiento. Me preocupa mi mamá"

Ronaldinho vive uno de sus momentos más oscuros en Paraguay, pues se encuentra preso en la cárcel junto a su hermano por haber ingresado al país 'guarani' con documentación falsa. Sin saber hasta cuando seguirá en esta situación expresa que aguantará lo que venga, pues 'Ya conoce el sufrimiento'.

El ex jugador y actual embajador de Barcelona se encuentra sumergido en un engorroso conflicto judicial que lo ha llevado a pasar los últimos días en la cárcel junto a su hermano, pues ambos fueron detenidos tras ingresar con pasaportes con información falsa a Paraguay, a donde llegaron para diferentes eventos sociales, entre ellos la presentación de su libro, 'Genio de la Vida'.

El astro brasileño que ya pasó su primer fin de semana en prisión, recibió la visita de el ex jugador del Milan y Atlético de Madrid, Carlos Gamarra, que llegó hasta las inmediaciones del reclusorio donde se encuentra 'Dinho', para brindarle apoyo a su amigo en estos difíciles momentos.

En una conversación con ABC Cardinal AM 730, Gamarra manifestó como vio a Ronaldinho y lo que este le habría dicho en el mencionado encuentro: "Ronaldinho me dijo: 'yo vengo de abajo, conozco el sufrimiento, lo único que me preocupa es mi mamá. El resto para mí. Yo soy hombre y tengo que aguantar todo lo que venga. Mi mamá es mi mayor preocupación'", indicó el ex jugador paraguayo.

Asimismo manifestó que lo vio bien de semblante y muy sonriente por algo se lo conoce como la 'Sonrisa del fútbol': "Fui a darle un abrazo y tratar de darle un poco de apoyo. Se le notaba bien anímicamente. Estaba bien, como siempre sonriendo y atendiendo a todos los chicos que fueron a pedirle un autógrafo", culminó Gamarra.

Ronaldinho y su situación en Paraguay

Su situación aún no es alentadora, todo lo contrario el ex jugador del Barcelona podría pasar hasta 6 meses de prisión mientras se resuelva su caso, pues la justicia paraguaya si considera que cometió un delito grave y tiene que pagar por ello.