La dura crítica de Josep Bartomeu hacia la plantilla del Barcelona

Pese a que Barcelona recuperó el liderato en La Liga española, Josep Maria Bartomeu, presidente del club, no está el todo satisfecho con el juego que vienen realizando fecha a fecha.

"El fútbol que practica el equipo es mejorable, estamos en un proceso, en fase de mejora. Satisfecho no estoy a pesar de ir primero, pero la mejora tiene que llegar y llegará. Esperamos que mejore en los próximos partidos", dijo Josep Maria Bartomeu en una reciente entrevista.

Asimismo, consultado por el cambio de entrenador a mitad de temporada, este respondió que "el Barça es un club de entrenadores, no de presidentes, los técnicos tienen peso, pero necesitábamos un impulso nuevo como Setién, que es un talibán del juego, el equipo está motivado y es ambicioso, aspiramos a todos los títulos". "Los jugadores no mandan, opinan. Lo he dicho siempre y desde hace dos años", agregó.

Por otro lado, defendió la política deportiva del Barcelona. "Las plantillas cortas hacen que los que están jueguen más minutos. Tener una plantilla corta fue una decisión de la secretaría técnica y del entrenador".

EL DATO

Barcelona se prepara para enfrentar este sábado al Mallorca por una nuevo jornada de La Liga, donde defiende el liderato.