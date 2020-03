Zambrano sobre su lesión: "Me volvería a fracturar las costillas para que Boca sea campeón"

El título de la Superliga Argentina para Boca Juniors le terminó costando caro a Carlos Zambrano, quien sufrió una fractura en dos de sus costillas. Sin embargo, luego de ser operado con éxito, el "León" aseguró que volvería a pasar por lo mismo con tal de gritar campeón con el "Xeneize".

"Fue una alegría inmensa y te juro que no importa si me fracturo otra vez las costillas con tal de que Boca sea nuevamente campeón", dijo Carlos Zambrano días después del cotejo frente a Gimnasia de La Plata.

Esa noche, en La Bombonera, se le vio celebrar con sus compañeros pero aún mostraba síntomos de dolor. "No podía ni respirar. Quería saltar con mis compañeros y no podía, por un momento me ganó la emoción hasta que no pude más. Durante el partido me dolía tanto que preferí que entrara otro en mejor estado", apuntó el central.

Sobre el tiempo estimado de recuperación, Carlos Zambrano apuntó que "me han dicho que debo estar diez a doce días sin hacer nada. Ahora me cuesta un poco respirar, pero creo que en 20 días puedo estar recuperándome. Gracias a Dios siempre he sanado rápido de las lesiones que he tenido".

Carlos Zambrano: baja para las Eliminatorias

Es casi seguro que Carlos Zambrano no llegará para las dos primeras fechas de las clasificatorias con la selección peruana, pero él confía en estar disponible para el choque contra Brasil.

"Eso me molesta. Ante Paraguay no llegaré, pero tengo unas ganas enormes de jugar con Brasil. Aún faltan como 22 días, no quiero perderme ese partido", respondió para el 'Trome'. Además agregó que Boca Juniors está en constante comunicación con la Federación Peruana de Fútbol (FPF) desde que sufrió su lesión.

EL DATO

Carlos Zambrano registra dos partidos jugados con Boca Juniors. Uno en Copa Libertadores y otro, el más reciente, en la Superliga Argentina.