Barcelona y todo lo que perderá por jugar a puerta cerrada ante el Napoli

Barcelona vs. Napoli se jugará a puerta cerrada para evitar la propagación del Coronavirus, sin embargo, este decreto por parte de la UEFA que tiene como objetivo la seguridad sanitaria de la población, no le cae nada bien a las arcas del club culé, pues pierde millones de euros por acatar esta disposición.

El presidente del Barcelona, Josep Maria Bertomeu, bromeó con esta medida y entre risas deslizó la enorme cantidad de dinero que perderá el Barcelona por jugar sin público ante el Napoli por el duelo de vueta de los octavos de final de la Champions League.

Asimismo explicó: "La recomendación de jugar a puerta cerrada nos la hemos tomado como una obligación, lo lamentamos mucho por los aficionados y por el mundo del fútbol, pero hemos de ser responsables", señaló para luego agregar que esta medida les 'costará 6 millones de euros'.

La Liga se jugará a puerta cerrada

La Liga se ha visto en la necesidad de tomar medidas drásticas por la expanción del Coronavirus por lo que en pro de prevenir el contagio a más personas entre ellos a los jugadores se ha visto en la necesidad de suspender el ingreso de público a la jornada 28 y 29 de la primera y segundo división del fútbol español.

Champions League a puerta cerrada

Pero Barcelona vs. Napoli, no es el único duelo que se jugará a puerta cerrada, pues el PSG vs. Bosussia Dortmud, el partido que se llevará a cabo en el Parque de los Príncipes no contará con espectadores, pues de realizar la hazaña y clasificar a cuartos sera sin su hinchada presente.

Valencia vs. Atalanta, también se jugará sin espectadores, al igual que la Juventus vs. Olympique de Lyon. En la Europa League, también hubo la necesidad de tomar la misma medida por lo que Sevilla vs AS Roma, Inter de Milán vs Getafe, serán a puerta cerrada.