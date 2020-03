Coronavirus afecta la Premier League: el Manchester City vs Arsenal fue suspendido por precaución

La Premier League no había sido afectada por los casos de Coronavirus, pero ha surgido el primer inconveniente. El Manchester City vs Arsenal que se iba a jugar a mitad de semana, pospuesto de la fecha 28 del torneo, finalmente no se jugará por precaución.

Hace algunas horas se conoció que el Olympiacos de Grecia, Yannis Moralis, contrajo la enfermedad y la FA (Asociación de Fútbol Inglés) se percató de un detalle: la autoridad de dicho club estuvo presente en el Emirates Stadium de Londres por la Europa League.

El mandamás del Olympiacos tuvo contacto con sus pares del Arsenal, lo que podría haber provocado algún contagio, por lo que serán sometidos a sus respectivas pruebas para descartar que hayan adquirido el Coronavirus. Inglaterra quiere evitar la propagación masiva.

En este contexto, la directiva de la Premier League decidió guardar recaudo y suspender el partido. De la misma forma, el Arsenal señaló que las autoridades médicas han solicitado que jugadores y trabajadores del club que tuvieron contacto con el infectado tendrán que permanecer 14 días en casa desde aquella primera reunión.

The Premier League have postponed our match with Manchester City on Wednesday night as a precautionary measure.https://t.co/qTX1QiXjZv — Arsenal (@Arsenal) March 11, 2020

Manchester City vs. Arsenal EN VIVO ONLINE EN DIRECTO se enfrentan este miércoles 11 de marzo por la jornada 28 de la Premier League. El encuentro aplazado se jugará en el Etihad Stadium desde las 14:30 p.m. (hora peruana) vía TRANSMISIÓN OFICIAL de ESPN.

A seguir ganando. En medio de la alerta mundial por la que se viene atravesando a causa del Coronavirus, Manchester City recibe en su casa a un irregular Arsenal habiéndole dicho adiós al título de la Premier League desde hace varias fechas atrás.

Josep Guardiola, entrenador de Manchester City, alzó su voz de protesta debido a la posible medida de jugar a puertas cerradas el resto de partidos de la Premier League: "Es algo que ya ha pasado en Italia y en España y que terminará pasando aquí. Tenemos que preguntarnos si merece la pena jugar al fútbol sin espectadores. Hacemos nuestro trabajo para la gente, pero si ellos no pueden venir, ¿qué sentido tiene?”.

"Haremos lo que tengamos que hacer, pero no me gustaría jugar sin público", agregó en conferencia de prensa el entrenador español. El cuadro celeste tendrá que reponerse rápido de la dura derrota por 2-0 en el clásico de Manchester para tratar de cerrar de la mejor manera esta actual Premier League.

Por otro lado, Arsenal no quiere quedarse fuera de los torneos internacional en la próxima temporada a pesar de que ahora se encuentran fuera de la Europa League. Este será un encuentro especial para Mikel Arteta, pues se volverá a encontrar con Pep Guardiola de quien fue su asistente en el Manchester City.

Manchester City: Ederson, Cancelo, Otamendi, Fernandinho, Zinchenko, Rodrigo, Gündogan, Foden, Bernardo, Sterling, Agüero.

Arsenal: Leno; Sokratis, David Luiz, Mustafi; Saka, Guendouzi, Xhaka, Willock; Aubameyang, Lacazette, Martinelli.

Este miércoles 11 de marzo por la Premier League.

En el Etihad Stadium de la ciudad de Manchester.