Paraguay anuncia que el torneo local y Copa Libertadores se jugará a puertas cerradas por Coronavirus [VIDEO]

Paraguay también se ha visto afectada por el brote del Coronavirus en el mundo y tras revelarse sus primeros casos de contagio, el gobierno tomó drástica decisión. Se suspenderán los eventos públicos y en el caso del fútbol local, más Copa Libertadores, se realizará sin público.

Julio Mazzoleni, Ministro de Salud en Paraguay, se encargó de hacer el anuncio oficial. A través de un mensaje a la nación, expresó ante la aparición de los primeros casos de personas infectadas por dicha enfermedad, han decidido tomar medidas de precaución.

La gran mayoría de actividades públicas quedan canceladas, evitando así la acumulación de personas y propagación rápida de la enfermedad. No obstante, también dio a conocer que el fútbol seguirá con su programación establecida, aunque será a puertas cerradas.

La resolución entra en vigencia de inmediato y tendrá validez por los próximos 15 días. La normativa también afectará al fútbol a nivel internacional, pues la Copa Libertadores también tendrá que jugarse sin público, como ya antes sucedió cuando se jugó en Ecuador.

¿El Libertad vs Caracas se jugará con público?

Al tratarse de una decisión de última hora, el encuentro por la Copa Libertadores ya programado para esta tarde no sufrirá de un cambio respecto a si albergará público. Es decir, el Libertad vs Caracas de esta tarde si tendrá a los aficionados presentes en la tribuna.

¿Boca Juniors vs Libertad sin público?

Olimpia vs Defensa y Justicia (miércoles 11) corre peligro, pero la directiva acelera para arreglar la situación. En tanto, el Libertad vs Boca Juniors (miércoles 18) y el Guaraní vs Tigre (jueves 19) tendrá que jugarse a puertas cerradas. Paraguay recto en su protocolo.