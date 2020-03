La expulsión contra Valencia le costó a Cristiano una iMac para cada compañero

La primera Champions League de Cristiano Ronaldo con la Juventus tuvo un momento complicado. Fue en la fase de grupos contra el Valencia, en España, donde el portugués recibió la cartulina roja y dejó a su equipo en inferioridad numérica.

En ese entonces el director técnico era Massimiliano Allegri y este tenía como norma que cualquier futbolista que fuera expulsado en un partido o llegara tarde a algún entrenamiento tenía que obsequiarle algo a cada compañero de la plantilla. Esta medida, en un principio, no era del agrado de Cristiano Ronaldo, pero finalmente la aceptó.

El portero polaco Szczesny reveló que CR7 regaló una iMac a cada uno de los futbolistas dos meses después de su expulsión en Mestalla.

“Sí, todos tenemos uno. Le tomó mucho tiempo porque no podía procesar la tarjeta roja e insistió en que no había hecho nada malo. Le tomó un poco, dos meses, pero finalmente todos recibimos un iMac”, dijo para Prosto, un programa de su país.

El golero también confesó que pasó por lo mismo, pero por llegar fuera de la hora a una práctica. “Pensé que era martes, pero resultó ser miércoles. Allegri me llamó y me dijo que todos me estaban esperando. Llegue media hora tarde y terminé regalando unos Beats”, sentenció.

EL DATO

Massimilano Allegri fue técnico de la Juventus hasta mayo del 2019. En su lugar llegó Maurizio Sarri.