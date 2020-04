Barcelona: futuro presidente del club saluda la rebaja salarial del plantel

En España afirman que Víctor Font es el principal candidato para reemplazar a Josep Maria Bartomeu en la presidencia del Barcelona, sin embargo en épocas de Coronavirus quedó al margen la "guerra" por tomar las riendas del club y ambos dirigentes se unieron para evitar una crisis financiera.

Por este motivo Font respaldó la decisiones de Bartomeu de las rebajas salariales aplicadas en el Barcelona. Eso sí, le exigió transparencia.

"Le mandé mensajes de whatsapp a Bartomeu ofreciéndole mi apoyo. Ahora hay que hacer frente común, es necesario apoyar a quien está al frente de la nave, tomando decisiones difíciles. Hay que cerrara filas, hay que apoyar", expresó a "RAC 1" el futuro presidente del Barcelona.

"Le envié un par de mensajes y no me contestó. Supongo que son días complicados y debe tener prioridades. No le ofrecí nada en concreto. Le ofrecí poder tener una conversación porque llevamos mucho tiempo pensando en cómo debe ser el Barcelona de futuro. Una vez que pase esta crisis, podremos hacer preguntas y podremos resolver dudas que, ahora, con falta de información, podemos tener", agregó Font.

Asimismo, el dirigente español descartó la partida de Lionel Messi del Barcelona. "Es tan culé como cualquiera de nosotros. Quiere a la institución por encima de todo. Él siempre hará lo posible para acabar su carrera aquí", indicó.

¿Existe interés por Neymar y Lautaro Martínez?, Víctor Font dijo: "es complicado firmar a los dos. En los próximos tiempos, habrá que acostumbrarse a vivir en un entorno más racional. Según qué aventuras y apuestas no se podrán hacer".