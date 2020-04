Massimiliano Allegri es candidato para dirigir a importante club de España

No cabe duda que Diego Simeone fue el artífice de un enorme cambio en Atlético Madrid, que pasó a luchar por los grandes títulos no solo de España, también de Europa. Sin embargo, el ‘Cholo’ culmina contrato en 2022 y no se sabe si renovará o no.

Por ello desde Italia informan que el Atlético Madrid ha contactado a Massimiliano Allegri, exentrenador de la Juventus, para iniciar conversaciones.

La web Calciomercato señala que el italiano es un estratega que gusta mucho a la directiva ‘colchonera’ y que es una de las principales opciones que manejan en caso necesiten buscar un nuevo guía para el plantel.

Esta información toma mayor fuerza debido a que Atlético Madrid es uno de los clubes que sufrirá grandes pérdidas económicas por la crisis sanitaria del coronavirus. La situación podría empeorar si es que no logran clasificar a la próxima edición de Champions League.

De presentarse ese escenario pedirían a Diego Simeone una reducción salarial (es el entrenador mejor pagado de La Liga) y en caso de ser negativa su respuesta podría salir del club.

EL DATO

Massimiliano Allegri consiguió cinco Scudettos, cuatro Copas Italia y dos Supercopas en su etapa en la Juventus.