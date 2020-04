Ministro de Salud de Colombia advierte que no habrá más fútbol este año

La Federación Colombiana de Fútbol seguiría los mismos pasos que la AFA: suspender de forma indefinida – dar por concluida la presente temporada. Y es que, el Ministro de Salud de Colombia, Fernando Ruíz, lamentó que al menos por este año, no habrá más fútbol.

“Creo que tristemente este año va a pasar a la historia en muchos países del mundo como el año del no fútbol, como tantas cosas que nos cambiaron. Yo creo que nosotros vamos a pasar el Covid_19, dentro de un año o cuando sea que estemos saliendo de esto, y vamos a mirar al mundo diferente”, precisó el Ministro de Salud de Colombia.

Pero eso no fue todo, sino que Fernando Ruíz recomendó seguir los pasos de las otras federaciones sobre las drásticas decisiones que están tomando con respecto al reinicio de sus respectivas ligas, sobre todo, porque el fútbol es un deporte de contacto y genera aglomeración de personas, que rápidamente será un foco de contagio del coronavirus.

“Si Italia, que es uno de los países cuna del fútbol tomó la decisión de decir que no habrá fútbol hasta nueva orden, nosotros pensamos exactamente lo mismo. No es que no habrá fútbol, es que el solo hecho de las aglomeraciones y la cercanía que genera fútbol es absolutamente complejo para la contención de la pandemia. El contacto físico que hay en el fútbol es un tema muy complejo”

Sin duda alguna, el coronavirus ha dejado en crisis a todas las industrias, incluida el fútbol, pues en ninguna parte del mundo se viene disputando, salvo en algunas ligas asiáticas. Ejemplo, en Argentina, el presidente de la AFA, Claudio Tapia dio por finalizada la temporada.