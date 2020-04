Diego Maradona: "el regreso del futbol con público será como ver a tu novia después de vacaciones"

Diego Armando Maradona cumple en Argentina con la cuarentena impuesta por el gobierno argentino para evitar la propagación del coronavirus, sin embargo, sueña con el regreso del fútbol por todo lo grande.

El actual entrenador de Gimnasia y Esgrima de La Plata hizo una analogía del regreso de la actividad con público en los estadios y la sensación que genera un reencuentro con la pareja después de un largo período.

"El primer partido con gente será como cuando ves a tu novia después de unas vacaciones. Y en cuanto a cuándo se volverá a jugar, es una pregunta que no puedo contestar, lo único que espero es que sea pronto", dijo el 'Pelusa', quien se benefició con la última decisión de la AFA.

Es que el ente rector del balompié argentino decidió dar por terminada la temporada de su torneo nacional y suspendió los descensos. El 'Lobo' estaba en zona roja por lo que Maradona puede respirar más tranquilo.

El '10' alabó el trabajo dirigencial de Claudio 'Chiqui' Tapia, aunque es consciente que los equipos sentirán los efectos de la recesión por el COVID-19.

"La economía no va a ser la misma, los dirigentes van a tener que trabajar mucho para sortear esto. Por suerte tenemos grandes dirigentes en AFA que no me caben dudas que tomarán las mejores decisiones para ayudar al fútbol. Chiqui Tapia está haciendo un gran trabajo en la Asociación del Futbol Argentino, no nos olvidemos de esto y ayudémoslos todos porque de esta salimos todos juntos", agregó.

EL DATO

La próxima edición de la Superliga Argentina comenzaría recién en setiembre. El último campeón fue Boca Juniors.