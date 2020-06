Borussia Dortmund sigue con vida en Bundesliga: goleó 6-1 al Paderborn con triplete de Jadon Sancho [VIDEO]

Borussia Dortmund no pierde las esperanzas en Bundesliga. Si bien Erling Braut Haaland estuvo -y estará- ausente en la recta final del certamen, el protagonismo se lo llevó el británico Jason Sancho, quien se encargó de liquidar la amenaza de un desabastecido Paderborn 07 en el Benteler-Arena. De esta manera, el 'Submarino Amarillo' se mantiene a 7 puntos del Bayern Múnich en su lid por el título. Revisa las mejores jugadas y video de los goles por Libero.pe.

Minuto x minuto Borussia Dortmund y Paderborn EN VIVO

SEGUNDO TIEMPO

- ¡Final del partido! Dortmund sacó una importante victoria que lo ayuda a seguir a siete puntos que el rival.

¡GOOOOOOOOL DEL BORUSSIA DORTMUND!

- 90' Sancho define con la derecha sin mayores problemas y consigue su triplete.

¡GOOOOOOOOL DEL BORUSSIA DORTMUND!

- 89' 'Marcel Schmelzer (BD) define dentro del área tras lanzarse y alarga la goleada.

¡GOOOOOOOOL DEL BORUSSIA DORTMUND!

- 84' Achraf Hakimi saca un potente derechazo y sentencia la goleada.

- 80' Cambios en el Borussia Dortmund de cara al final del partido.

¡GOOOOOOOOL DEL BORUSSIA DORTMUND!

- 73' Sancho vuelve a anotar y con un zurdazo convierte el 3-1. Corta la ilusión de los locales.

¡GOOOOOOOOL DEL PADERBORN!

- 71' Uwe Hünemeier ejecuta fuerte el penal y logra el descuento. El partido se pone de candela.

- 70' El árbitro cobra penal a favor del Paderborn 07 tras mano de Emre Can en su propia área.

- 68' Cambio en Borussia: Thomas Delaney deja el campo para que ingrese Witsel.

- 62' Gol anulado para el Paderborn 07.

¡GOOOOOOOOL DEL BORUSSIA DORTMUND!

.. 56' Sancho aprovecha un centro de Brandt y empuja para el 2-0.

¡GOOOOOOOOL DEL BORUSSIA DORTMUND!

- 53' Thorgan Hazard anota tras un atajada del golero que dejó el balón rebotando y el belga aprovecha solo para el 1-0.

¡Fantástico!

49' Hakimi (BD) solo, remata pero el golero Zingerle ataja.

Ya se juega el segundo tiempo en el Benteler-Arena.

PRIMER TIEMPO

Final del primer tiempo.

43' Can remata desde lejos. Se acerca la visita.

¡Uff!

25' Guerreiro casi marca. Su remate cruzado pasó cerca del arco de Zingerle (P)

1' Arrancó el partido Benteler-Arena.

Borussia Dortmund y Paderborn EN VIVO alineaciones confirmadas

Paderborn: L. Zingerle: U. Hünemeier, C. Strohdiek, S. Schonlau, J. Collins, C. Antwi-Adjej, G. Holtmann, M. Dräger, S. Vasiliadis, S. Mamba, D. Srbeny

Entrenador: Baumgart

Borussia Dortmund: R. Bürki: M. Hummels, Ł. Piszczek, Raphaël Guerreiro, M. Akanji, A. Hakimi, T. Delaney, E. Can, J. Sancho, T. Hazard, J. Brandt

Entrenador: Favre

Borussia Dortmund vs Paderborn PREVIO

Borussia Dortmund y Paderborn afrontan un duelo que no admite otro resultado que no sea el triunfo. El equipo de Lucien Favre lo urge para seguir en la pelea por la Bundesliga mientras el de Steffen Baumgart para soñar con la permanencia.

El 'Vendaval Amarillo' viene de un duro mazazo: el Bayern Múnich le ganó en su campo y estiró a siete la diferencia en la clasificación. A falta de seis fechas para el final, el Dortmund no tiene margen de error.

"Va a ser muy difícil", reconoció el suizo Favre en conferencia de prensa. "Remontar siete puntos en seis partidos, será extremadamente duro", añadió.

Si la presión no fuese suficiente, el Borussia Dortmund no podrá contar con Erling Haaland, su gran esperanza de gol. El delantero noruego se lesionó de la rodilla en el clásico ante el Bayern Múnich y no estará disponible en el Benteler-Arena.

Paderborn, colero de la clasificación y a 9 puntos de la salvación, no sabe lo que es ganar -tres empates consecutivos- desde el reinicio de la Bundesliga, pero sabe que si existe un momento para aprovecharse del Borussia Dortmund es este.

Además, cuenta con un antecedente importante: el empate por 3-3 sacado en el Signal Iduna Park. En el partido de la primera rueda, el colero sorprendió a su rival con un doblete del alemán Streli Mamba y solo un penal convertido por Marco Reus salvó del desastre al sublíder de la Bundesliga.

Borussia Dortmund vs. Paderborn EN VIVO | Alineaciones probables

Borussia Dortmund: Burki; Piszczek, Hummels, Akanji; Hakimi, Can, Delaney, Guerreiro; Sancho, Hazard, Brandt.

Paderborn: Zingerle; Drager, Schonlau, Hunemeier, Collins; Holtmann, Ritter, Vasiliadis, Antwi-Adjei; Mamba, Srbeny.

