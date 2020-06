Real Madrid vs Valencia EN VIVO: así marchan las apuestas

Real Madrid y el Valencia se ven las caras en un par de horas en el duelo más atractivo de la jornada 29 de la Liga Santander. Ambos equipos saldrán con todo desde el primer minuto para quedarse con la victoria.

Los dirigidos por Zidane sufrieron la baja por lesión de Isco, quien no podrá ser tomado en cuenta por las próximas tres semanas. Sin embargo, llegan con la moral al tope para este segundo encuentro tras reanudarse el fútbol en España luego de haberse paralizado por el coronavirus.

Real Madrid no pasó mayores inconvenientes y se impuso por 3-1 sobre el Eibar gracias a los goles de Toni Kroos, Sergio Ramos y Marcelo. Ahora, saldrá por su segunda victoria al hilo ante un Valencia que busca meterse en puestos de Champions League.

La visita se ubica octavo en la tabla de posiciones y también necesita ganar sí o sí para sumarse al pelotón de arriba. En caso de llevarse los tres puntos a casa, quedaría muy cerca del Atlético de Madrid.

Las casas de apuestas también tienen un favorito. Betsson paga 1.36 la victoria del Real Madrid, mientras que el empate da 5.50 y el triunfo del Valencia ofrece la cuota de hasta 8.0.

Similar panorama presenta Inkabet. El triunfo de los de Zidane da 1.35, mientras que la paridad un 5.25. Por último, si el Valencia se impone en el Estadio Alfredo Di Stefano, el valor es de 8.25.

¿A qué hora es el Real Madrid vs Valencia?

Perú: 3:00 p. m.

España: 10:00 p. m.

Ecuador: 3:00 p. m.

Colombia: 3:00 p. m.

Uruguay: 5:00 p. m.

Brasil: 5:00 p. m.

Argentina: 5:00 p. m.

Venezuela: 6:00 p. m.

Chile: 7:00 p. m.

Paraguay: 7:00 p. m.

Bolivia: 6:00 p. m.

Alemania: 11:00 p. m.

Portugal: 11:00 p. m.

Reino Unido: 11:00 p. m.

Suecia: 11:00 p. m.

Rusia: 11:00 p. m.

¿En dónde ver el Real Madrid vs Valencia?

Argentina: ESPN Play Sur y ESPN2 Sur.

Bolivia: ESPN Play Sur y ESPN2 Sur.

Chile: ESPN Play Sur y ESPN2 Sur.

Colombia: ESPN Play Sur y ESPN2 Colombia.

Costa Rica: Sky HD.

Dominica: SportsMax App y SportsMax 2.

República Dominicana: SportsMax 2, Sky HD y SportsMax App.

Ecuador: ESPN Play Sur y ESPN 2.

El Salvador: Sky HD.

Francia beIN Sports 1, Free y beIN SPORTS CONNECT.

Alemania: TeleClub Sport Live y DAZN.

Guatemala: Sky HD.

Honduras: Sky HD.

México: Blue To Go Video Everywhere y Sky HD.

Países Bajos: Ziggo Sport Select, Ziggo Sport 14 y Ziggo Sport Voetbal.

Nueva Zelanda: Sky Sport 7 beIN Sports y beIN Sports Connect New Zealand.

Nicaragua: Sky HD.

Panamá: Sky HD.

Paraguay: ESPN Play Sur y ESPN2 Sur.

Portugal: Eleven Sports 1 Portugal.

España: Movistar Laliga, Movistar+, Partidazo in Movistar LaLiga, Movistar Laliga 2 y Mitele Plus.

Reino Unido: LaLigaTV, Premier Player HD

Estados Unidos: Radio Barca, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS, Fanatiz USA y beIN SPORTS CONNECT.

Uruguay: ESPN2 Sur y ESPN Play Sur.

Venezuela: ESPN Play Sur.

¿En dónde se jugará el Real Madrid vs Valencia?

El encuentro entre el Real Madrid vs Valencia se realizará en el Estadio Alfredo Di Stefano debido a que el Santiago Bernabéu se encuentra en mantenimiento.