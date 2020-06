Arturo Vidal. "Mi sueño es llegar a Boca Juniors y sentir lo que es jugar en La Bombonera"

Desde su llegada a España Arturo Vidal se ha convertido en pieza clave en el mediocampo del Barcelona. Así lo considera el técnico Quique Setién que siempre ubica al chileno en sus equipos iniciales con el objetivo de ganar nuevamente la Liga Santander de esta temporada. Mientras eso sucede, el volante confesó su deseo de vestir la camiseta de Boca Juniors.

"Todos sabemos lo que es Boca Juniors en Argentina. Los jugadores que han pasado por ahí. No he tenido nunca la oportunidad de jugar en La Bombonera. Ni con Colo Colo ni con otro equipo. Siempre he querido sentir lo que dicen que se siente allí”, reveló Arturo Vidal al programa ESPN Radio Chile.

“Todos sabemos lo ganadores que son en Boca Juniors. La gente... sería un sueño”, agregó el futbolista de 33 años que se consagró bicampeón de la Copa América con Chile y que actualmente milita en Barcelona.

En otro momento, Arturo Vidal contó que junto a su compañero y amigo Gary Medel tienen el sueño de jugar Boca Juniors. "Me conoce muy bien, siempre hablamos y él me ha contado lo que sintió cuando marcó los dos goles a River. Siempre le pregunto lo que sintió cuando pasó eso y cuando vistió esa camiseta”, aseguró el 'Rey'.

El futuro de Arturo Vidal... ¿en Barcelona?

Es importante recordar que el futuro de Arturo Vidal de cara a la próxima temporada es una incógnita. Si bien tiene contrato con Barcelona hasta junio de 2021, a inicios de año pudo ser transferido al Inter de Milán por pedido del entrenador Antonio Conte.

A ello, las intención de Arturo Vidal de jugar en Boca Juniors se suman a las posibilidades sobre su futuro. Eso sí, el propio volante del Barcelona confirmó que ya habló con Juan Román Riquelme.