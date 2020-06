Lionel Messi fue ridiculizado por Unai López con tremenda jugada [VIDEO]

Lionel Messi en cada partido está acostumbrado a regalar grandes jugadas que dan la vuelta al mundo, pero esta vez le tocó estar en otro lado de la vereda. En el encuentro ante Athletic Club Bilbao el argentino quedó en ridículo por una gran acción.

La "Pulga" no arrancó de la mejor forma el partido siendo tapado con el objetivo que no pueda generar ataque para su equipo, por ello se animó a buscar el balón intentando marcar en defensa a sus rivales.

Unai López se encargó de hacer pasar de largo a Lionel Messi quien enfrentaba un ataque prometedor de Barcelona buscando eludir rivales hasta que llegó al lugar del volante vasco.

El jugador de Athletic Club Bilbao le escondió el balón al capitán de la selección argentina que solo tuvo que atinar a pasar de frente sin medir la elegancia con la cual salió su rival.

