HOY Manchester City vs Liverpool [ESPN 2 EN VIVO]: horarios, TV y dónde ver Premier League

Partidos de HOY Ver Gratis por Internet Manchester City vs Liverpool EN VIVO ESPN 2 ONLINE fecha 32 de la Premier League en el Etihad Stadium (2:14 p.m. / hora peruana). Además, Libero.pe te traerá todas las incidencias EN DIRECTO, así cómo el Minuto a Minuto, todos los goles, las jugadas polémicas y el resumen completo el partido al finalizar.

El Manchester City vs Liverpool paralizará el mundo por todo lo que significa este encuentro, sin embargo, el torneo ya está definido, pues el equipo de Jürgen Klopp se coronó campeón de la Premier League en la fecha pasada y a falta de seis partidos para el final del campeonato inglés.

Manchester City hará el respectivo pasillo al Liverpool, así lo confirmó el propio Pep Guardiola, aunque Jürgen Klopp restó importancia este gesto. Eso sí, el DT de los reds dejó en claro que existe total respeto entre ambos.

"Por supuesto que les vamos a hacer un pasillo de honor. Les recibiremos cuando vengan a nuestra casa y lo haremos porque se lo merecen", dijo Guardiola a lo que Klopp respondió: "Es una tradición inglesa, de la Premier. Es un bonito gesto, pero no lo necesitaríamos… Es un tipo excepcional. Me gusta la familia y le respeto mucho. No tenemos mucho contacto durante la temporada. Es un competidor, quiere ganar y lo acepta cuando pierde. Tuve que aprender más a menudo que él”.

Manchester City vs. Liverpool EN VIVO: formaciones y alineaciones probables

Manchester City: Ederson, Walker, Otamendi, Laporte, Mendy, Gundogan, De Bruyne, D. Silva, Sterling, B. Silva, Gabriel Jesús.

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Henderson, Wijnadum, Mané, Salah, Firmino.

¿A qué hora empieza, cuándo juegan y dónde transmiten Manchester City vs. Liverpool?

País Canales TV Horarios del mundo Perú ESPN 2 2:15 p. m. Argentina ESPN 2 4:15 p. m. México Sky Sports 2:15 p. m. España DAZN 9:15 p. m. Colombia ESPN 2 2:15 p. m. Chile ESPN 2 3:15 a. m. Estados Unidos Telemundo 2:15 p. m. Ecuador ESPN 2 2:15 p. m. Uruguay ESPN 2 4:15 p. m. Paraguay ESPN 2 4:15 p. m. Bolivia ESPN 2 3:15 p. m. Venezuela ESPN 2 3:15 p. m. Costa Rica Sky Sports 1:15 p. m. Honduras Sky Sports 1:15 p. m. Panamá Sky Sports 2:15 p. m. Guatemala Sky Sports 1:15 p. m.

¿Cómo ver ESPN EN VIVO por INTERNET GRATIS?

ESPN Play: Es una aplicación gratuita para usuarios de ESPN en Latinoamérica, con lo cual podrás disfrutar de tus deportes favoritos en vivo, en directo y online desde cualquier dispositivo móvil, tablet y PC.

Bein Sports: Es una cadena de televisión de pago presente varios países de Europa, África, Asia y los Estados Unidos. Se dedica a la transmisión de eventos deportivos como LaLiga, la Copa Libertadores, Ligue 1 de Francia, Superliga de Turquía, entre otros.

Fanatiz USA: Es un servicio de streaming que transmite eventos y canales deportivos vía online, en vivo y VOD. A través de una suscripción mensual podrás acceder al mejor contenido deportivo en tus pantallas y dispositivos favoritos, sin banners ni ads molestos y sin cortes ni interrupciones.

ESPN: transmite miles de horas juego en vivo desde fútbol, boxeo, golf, baloncesto, tenis, rugby, fórmula 1, beisbol, entre otros desportes. Se encuentra disponible en Latinoamérica y los Estados Unidos con diferentes canales. ESPN televisa los partidos de LaLiga Santander, Premier League, Ligue 1, Serie A y otras ligas importantes.

ESPN 2: Es un canal de televisión por suscripción de Latinoamérica, de origen estadounidense que emite contenido deportivo desde fútbol, tenis, baloncesto, rugby, entre otros. Aquí podrás ver los partidos favoritos de los clubes más importantes del mundo como el Real Madrid, Barcelona, Bayern Múnich, Manchester City, PSG, Chelsea, entre otros.

ESPN 3: Canal de televisión por suscripción latinoamericano de origen estadounidense, lanzado el 14 de noviembre de 2011.

¿A qué hora ver Manchester City vs. Liverpool en PERÚ?

Manchester City vs. Liverpool se jugará desde las 2:15 p. m. hora de Lima, Perú. La transmisión estará a cargo por los canales ESPN 2 y ESPN Play.

¿Dónde ver ESPN 2 EN VIVO Manchester City vs. Liverpool en PERÚ?

El partido se televisa en Perú por los canales ESPN 2 y ESPN Play. Sigue en directo la programación para ver el juego Manchester City vs. Liverpool por Premier League.

ESPN 2 en Perú Canales TV DirecTV (Satélite) Canal 625 (SD) y Canal 1623 (HD) Movistar TV (Satélite) Canal 486 (SD) y Canal 886 (HD) Movistar TV (Cable) Canal 506 (SD) y Canal 741 (HD) Claro TV (Cable) Canal 65 (SD) y Canal 523 (HD)

¿A qué hora ver Manchester City vs. Liverpool en ESPAÑA?

Manchester City vs. Liverpool se jugará desde las 9:15 p. m. hora de Madrid, España. La transmisión estará a cargo por el streaming DAZN.

¿Dónde ver DAZN EN VIVO Manchester City vs. Liverpool en ESPAÑA?

El partido se televisa en España por el servicio streaming DAZN. Sigue en directo la programación para ver el juego Manchester City vs. Liverpool por Premier League

¿Cómo ver DAZN España? - Móviles a través de la app. - Tablets. - Ordenador. - Smart TV: Apple TV, Android TV, Chromecast y consolas como Xbox One o PlayStation 4.

¿A qué hora ver Manchester City vs. Liverpool en ARGENTINA?

Manchester City vs. Liverpool se jugará desde las 4:15 p. m. hora de Buenos Aires, Argentina. La transmisión estará a cargo por los canales ESPN 2 y ESPN Play.

¿Dónde ver ESPN 2 EN VIVO Manchester City vs. Liverpool en ARGENTINA?

El partido se televisa en Argentina por los canales ESPN 2 y ESPN Play. Sigue en directo la programación para ver el juego Manchester City vs. Liverpool por Premier League.

ESPN 2 en Argentina Canales TV DirecTV (Satélite) Canal 625 (SD) y Canal 1623 (HD) Telecentro (Cable) Canal 105 (Digital) y Canal 1011 (HD) Cablevisión (Cable) Canal 23 (Analógico) y Canal 103 (Dig) Supercanal (Cable) Canal 15 (Analófico), 103 (Dig) y 1003 (HD) Dibox (IPTV) Canal 101 (HD) Cablevisión Flow (IPTV) Canal 103 (HD) Claro TV (IPTV) Canal 107 (HD) Movistar TV (IPTV) Canal 201 (HD)

¿A qué hora ver Manchester City vs. Liverpool en MÉXICO?

Manchester City vs. Liverpool se jugará desde las 2:15 p. m. hora de Ciudad de México, México. La transmisión estará a cargo por los canales de Sky Sports.

¿Qué es y cómo ver Sky Sports EN VIVO Manchester City vs. Liverpool en MÉXICO?

El partido se televisa en México por los canales ESPN 2 y ESPN Play. Sigue en directo la programación para ver el juego Manchester City vs. Liverpool por Premier League.

Sky Sports en México Canales TV Sky Sports 1 Canal 501 (SD) y Canal 1501 (HD) Sky Sports 2 Canal 502 (SD) y Canal 1502 (HD) Sky Sports 3 Canal 516 (SD) y Canal 1516 (HD)

¿A qué hora ver Manchester City vs. Liverpool en COLOMBIA?

Manchester City vs. Liverpool se jugará desde las 2:15 p. m. hora de Bogotá, Colombia. La transmisión estará a cargo por los canales ESPN 2 y ESPN Play.

¿Dónde ver Manchester City vs. Liverpool en COLOMBIA?

El partido se televisa en Colombia por los canales ESPN 2 y ESPN Play. Sigue en directo la programación para ver el juego Manchester City vs. Liverpool por Premier League.

ESPN 2 en Colombia Canales TV DirecTV (Satélite) Canal 625 (SD) y Canal 1623 (HD) Movistar TV (Satélite) Canal 486 (SD) y Canal 886 (HD) Claro TV (Cable) Cable 511 (SD) y Canal 1511 (HD) Claro TV (IPTV) Canal 1511 (HD) Movistar TV (IPTV) Canal 202 (HD)

Tabla de posiciones de la Premier League

Con el Liverpool campeón, así marcha la tabla del fútbol inglés.

Google Maps: Eithad Stadium

El Estadio Ciudad de Mánchester, conocido desde 2011 como Etihad Stadium por razones de patrocinio, ​también conocido como COMS o Eastlands, es un estadio situado en la ciudad de Mánchester, que es el estadio oficial del Manchester City.