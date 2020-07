OFICIAL: por primera vez en la historia no habrá Balón de Oro

La pandemia del coronavirus no solo detuvo las ligas de los diferentes países, también ha generado que el galardón más popular en el mundo no se llegue a desarrollar este año: France Football anunció que no habrá ganador del Balón de Oro esta temporada.

Y es que la reconocida revista optó por esta decisión debido a la situación actual que se vive a nivel mundial por la propagación del virus del COVID-19.

"En circunstancias excepcionales, disposiciones excepcionales. Por primera vez en su historia, que comenzó en 1956, el Balón de Oro no se otorgará en 2020 debido a la falta de condiciones", expresaron a través de su portal oficial.

"¿Por qué no habrá edición 2020 de Balón de Oro? Porque un año tan singular no puede y no debe ser tratado como ordinario. En caso de duda, mejor abstenerse que persistir. Porque Balón de Oro transmite valores como ejemplo, solidaridad y responsabilidad. Además de la excelencia deportiva", agregan.

El primer Balón de Oro se entregó en 1956 y fue para el futbolista inglés, entonces figura indiscutible del Blackpool, Stanley Matthews. Posteriormente se convirtió en uno de los trofeos individuales más famosos y queridos por los jugadores.

"Debido a que la equidad que prevalece para este título honorario no se pudo preservar, en particular a nivel estadístico y también en la preparación, ya que todos los aspirantes al premio no se podían alojar en el mismo barco y vieron que su temporada se redujo radicalmente, entonces, ¿cómo se compara lo incomparable?", detallan.

Lionel Messi celebró su sexto Balón de Oro en 2019 luego de haber desarrollado una importante campaña con Barcelona. "No deseamos colocar un asterisco de estilo en la lista de premios 'Trofeo ganó en circunstancias excepcionales debido a la crisis de salud de COVID-19'. Siempre preferiremos un esguince pequeño (a nuestra historia) a una cicatriz grande".

"No podemos confiar en las estaciones paralizadas, con tantos arreglos especiales, para elegir lo mejor. ¿Lo mejor de qué, por cierto? No sería digno de nuestra historia. En estos tiempos, difíciles, tomar descanso es un lujo y una necesidad invaluable. Para que el fútbol, en su conjunto recupere ímpetu, pasión y emoción", concluyen.

¿Quiénes han sido los ganadores del Balón de Oro?

Como se ha mencionado anteriormente, Lionel Messi fue el último ganador de la edición 2019 del Balón de Oro y se ha convertido en el jugador que más trofeos posee. Detrás de él se encuentra Cristiano Ronaldo, su principal "rival" de esta época.

1956 - Stanley Matthews (Blackpool)

1957 - Alfredo di Stéfano (Real Madrid)

1958 - Raymond Kopa (Real Madrid)

1959 - Alfredo di Stéfano (Real Madrid)

1960 - Luis Suárez (Barcelona)

1961 - Omar Sívori (Juventus)

1962 - Josef Masopust (Dukla Praga)

1963 - Lev Yashin (Dinamo Moscú)

1964 - Denis Law (Manchester United)

1965 - Eusebio (Benfica)

1966 - Bobby Charlton (Manchester United)

1967 - Florian Albert (Ferencvaros)

1968 - George Best (Manchester United)

1969 - Gianni Rivera (Milan)

1970 - Gerd Müller (Bayern Múnich)

1971 - Johan Cruyff (Ajax)

1972 - Franz Beckenbauer (Bayern Múnich)

1973 - Johan Cruyff (Barcelona)

1974 - Johan Cruyff (Barcelona)

1975 - Oleg Blojin (Dinamo Kiev)

1976 - Franz Beckenbauer (Bayern Múnich)

1977 - Allan Simonsen (Borussia Mönchengladbach)

1978 - Kevin Keegan (Hamburgo)

1979 - Kevin Keegan (Hamburgo)

1980 - Karl-Heinz Rummenigge (Bayern Múnich)

1981 - Karl-Heinz Rummenigge (Bayern Múnich)

1982 - Paolo Rossi (Juventus)

1983 - Michel Platini (Juventus)

1984 - Michel Platini (Juventus)

1985 - Michel Platini (Juventus)

1986 - Igor Belánov (Dinamo Kiev)

1987 - Ruud Gullit (Milan)

1988 - Marco van Basten (Milan)

1989 - Marco van Basten (Milan)

1990 - Lothar Matthäus (Inter)

1991 - Jean-Pierre Papin (Olympique Marsella)

1992 - Marco van Basten (Milan)

1993 - Roberto Baggio (Juventus)

1994 - Hristo Stoichkov (Barcelona)

1995 - George Weah (Milan)

1996 - Matthias Sämmer (Borussia Dortmund)

1997 - Ronaldo (Inter)

1998 - Zinedine Zidane (Juventus)

1999 - Rivaldo (Barcelona)

2000 - Luis Figo (Real Madrid)

2001 - Michael Owen (Liverpool)

2002 - Ronaldo (Real Madrid)

2003 - Pavel Nedved (Juventus)

2004 - Andriy Shevchenko (Milan)

2005 - Ronaldinho (Barcelona)

2006 - Fabio Cannavaro (Real Madrid)

2007 - Kaká (Milan)

2008 - Cristiano Ronaldo (Manchester United)

2009 - Lionel Messi (Barcelona)

2010 - Lionel Messi (Barcelona)

2011 - Lionel Messi (Barcelona)

2012 - Lionel Messi (Barcelona)

2013 - Cristiano Ronaldo (Real Madrid)

2014 - Cristiano Ronaldo (Real Madrid)

2015 - Lionel Messi (Barcelona)

2016 - Cristiano Ronaldo (Real Madrid)

2017 - Cristiano Ronaldo (Real Madrid)

2018 - Luka Modric (Real Madrid)

2019 - Lionel Messi (Barcelona)

Balón de Oro 2020 suspendido | Datos

- Stanley Matthews es el futbolista más veterano en ser premiado con el Balón de Oro: tenía 41 años cuando recibió el galardón en 1956.

- El primer futbolista no europeo en conseguir el Balón de Oro fue el liberiano George Weah, delantero del AC Milán en 1995.

- El más joven en lograr el Balón de Oro fue Ronaldo Nazario. El brasileño, entonces jugador del Inter de Milán, ganó el trofeo individual en 1997 cuando tenía 21 años y tres meses.