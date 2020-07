¿El adiós de Casillas? Revelan que Iker no tiene el alta médica para volver a jugar

Gran controversia ha causado las últimas declaraciones del técnico de Porto contra Iker Casillas. Y es que, Sergio Conceição señaló que el arquero español no juega por dos principales motivos. El primero es porque el departamento médico no ha autorizado la vuelta a las canchas del ex arquero del Real Madrid y lo segundo es porque no tiene contrato con el club.

"Iker no puede jugar. Pienso que no tiene aval médico para jugar. Y él no tiene contrato con el Porto, terminó. Ni siquiera tiene que ver con eso. Incluso se podía hacer un contrato por un día o un mes, pero tiene que ver con el estado de salud. No es posible", dijo del estratega de Porto, equipo con el que se coronó campeón de Portugal hace unos días atrás.

Las declaraciones del técnico del Porto son debido a la insistencia de los hinchas, el cual solicitan que Iker Casillas si quiera juega un minuto con el club, ya sea esta tarde contra Moreinense o el domingo ante Sporting Braga. Sin embargo, esto será imposible porque Sergio Conceição fue categórico al añadir que "Las personas que piden eso no tienen idea de lo que pasa”.

Además, desde hace unos días se especula sobre la vuelta de Casillas a la Casa Blanca y sobre este tema también habló el técnico del Porto. "Iker fue un jugador muy importante para nosotros. Si se confirmase su regreso al Real Madrid, que esté muy bien de salud y tenga mucha fuerza para este nuevo proyecto".

Vale aclarar que Iker Casillas fue inscrito en el torneo portugués por su club, pero, en ese entonces se desconocía si iba a volver a jugar tras el infarto que sufrió en pleno entrenamiento en mayo del año pasado. Tras la noticia revelada este lunes por el técnico, lo más probable es que en su regreso al Real Madrid, el arquero tenga un cargo administrativo o posiblemente pueda integran el comando técnico de Zidane.