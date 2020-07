Sassuolo vs AC Milan EN VIVO por la jornada 35 de la Serie A: horarios y canales para ver el partido

Milan vs Sassuolo EN VIVO se enfrentarán este martes 21 de julio a las 2:00 p. m. (hora peruana). El partido se desarrollará en el marco de la jornada 35 de la Serie A y tendrá lugar en el estadio Citta del Tricolore. La transmisión estará a cargo de la cadena internacional de ESPN.

En un momento y creciente especulación sobre su futuro, Stefano Pioli ha transformado al AC Milan en uno de los equipos más competitivos de la Serie A. Desde la reanudación, se han registrado seis victorias y dos empates en ocho partidos, la última victoria ante Bologna a quien venció por un marcador de 5-1.

A pesar de una muestra de arrogancia de Zlatan Ibrahimovic después de su sustitución, Pioli elogió a sus jugadores, afirmando que se han transformado de un grupo de individuos en un equipo.

Antes de los juegos contra Sassuolo y Atalanta, otros dos equipos en largas carreras invictas, esos comentarios pueden haber sido en parte efectivos en un momento en que el técnico de 54 años necesita convencer a los directivos del club para que confíen en su proceso.

Sin embargo, no puede discutirse que Milán parece estar en su mayor trayectoria ascendente durante algún tiempo, una que esperan que conduzca a un regreso al fútbol europeo.

Al igual que los visitantes, Sassuolo se dirige al concurso tras ocho partidos sin registrar una pérdida, una carrera que ha tenido cuatro victorias y cuatro empates.

Si bien dos de esos estancamientos llegaron la semana pasada, estuvieron acompañados por diversos niveles de frustración al haber liderado contra los líderes Juventus y el inconsistente Cagliari, que jugó durante más de 45 minutos en desventaja para el hombre.

🎤🔴⚫ Start singing the Rossoneri chants and send us your videos. San Siro wants to hear your roar 👇🏻

https://t.co/4JrK8oVtA6



🎤🔴⚫ Ci manca la vostra voce, vogliamo sentire i vostri cori per creare una grande atmosfera a #MilanAtalanta 👆🏻#SempreMilan pic.twitter.com/rQjHqNXDDE