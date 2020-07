Manchester City vs Watford EN VIVO: canales y dónde ver partido por la Premier League

Manchester City vs Watford EN VIVO se miden este martes 21 de julio por la penúltima fecha de la Premier League. Cuadro de las "Avispas" urgen de una victoria para alejarse completamente de la baja. Partido será transmitido por ESPN y también puedes seguir todas las incidencias desde Líbero.pe.

Manchester City vs Watford |PREVIA

Manchester City espera regresar a la victoria en estas dos última fechas de la Premier League. Por la Fa Cup, sucumbió ante Arsenal; sin embargo, por la liga, lleva tres partidos ganados de forma consecutiva.

Pep Guardiola perdió la liga cuando cayó de visita ante Southampton (1-0), logrando el Liverpool levantar la copa luego de 30 años.

Ante Watford, Pep Guardiola tiene pensando alinear en la ofensiva a De Bruyne, Mahrez, Sterling y Gabriel Jesús. Los ciudadanos ya no tienen presión de nada tras clasificar a la Champions League de forma directa.

Por su parte, Watford tiene que afrontar las últimas dos fechas como si fuera de vida o muerte. Se encuentra envuelto con el fantasma de la baja al ubicarse en el puesto 17 con 34 puntos. De perder y darse algunas resultados, podría verse comprometido aún más.

Pearson ya eligió a su ofensiva. Deeney, Welbeck y Sarr tiene la obligación de volver al triunfo. En la fecha pasada cayeron en su visita al West Ham (3-1).

Manchester City vs Watford | Alineaciones formaciones posibles

Watford: Foster: Kabasele, Femenía, Dawson, Masina, Cleverley, Doucuré, Hughes, Deeney, Welbeck, Sarr

Entrenador: Pearson

Manchester City: Ederson: Walker, Mendy, Laporte, Eric García, David Silva, Gundogan, De Bruyne, Mahrez, Sterling, Gabriel Jesús

Entrenador: Pep Guardiola

Hora: 12:00

Estadio Vicarage Road (Watford)

¿Qué canales transmite EN VIVO Manchester City vs Watford?

Bélgica Play Sports 1, VOOsport World 1

Brasil ESPN Brasil

Alemania Sky Sport 1/HD, Sky Go

Italia Sky Sport Football, SKY Go Italia, Sky Sport Uno, NOW TV

México Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Panamá Sky HD

Portugal Sport TV2, Sport TV LIVE

España DAZN

Reino Unido SKY GO Extra, Pick, Sky One, Sky Ultra HD, Sky Sports Main Event, BBC Radio Manchester, Sky Sports Premier League

Estados Unidos SiriusXM FC, UNIVERSO, NBCSN, UNIVERSO NOW, Telemundo Deportes En Vivo, NBCSports.com, NBC Sports App

¿A qué hora juegan EN VIVO Manchester City vs Watford?

Perú 12:00

Ecuador 12:00

Venezuela 13:00

Argentina 14:00

Brasil 14:00

Chile 14:00

Uruguay 14:00

Paraguay 14:00

Bolivia 13:00

Colombia 12:00

España 19:00

Inglaterra 19:00

Portugal 19:00

Alemania 19:00

Suiza 19:00