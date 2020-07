¿Gareth Bale seguirá en el Real Madrid? La sorpresiva respuesta de su agente

Real Madrid aún no terminó la temporada y debe enfrentar al Manchester City por la Champions League, pero sus directivos ya vienen trabajando para rearmar el plantel y complacer los pedidos de Zidane. Con el título de LaLiga, el estratega de los blancos decidió dar descanso a sus dirigidos para que puedan recargar energías.

Una de las preguntas que se realizan los fanáticos merengues es sobre el futuro de Gareth Bale. El galés no es considerado por Zidane y desde que volvió a LaLiga tras la para por la pandemia del coronavirus, solo jugó un par de encuentros. El francés fue claro y recomendó al futbolista encontrar otro club.

El representante del atacante, Jonathan Barnett, fue consultado sobre el futuro de Bale y su respuesta sorprendió a todos. A pesar de las diferencias entre el jugador y el entrenador, el agente informó que Gareth no tiene intención en abandonar el Real Madrid a final de temporada.

FOTO: AFP

"Está feliz y con la intención de permanecer dos años más en el Madrid. Gareh no busca sobrevivir a Zidane, quien ha tenido mucho éxito y no hay odio, simplemente no quiere jugar con él. Gareth entrena bien todos los días", informó Barnett a la cadena BBC.

Ante la posibilidad de salir prestado o como parte de pago, el agente rechazó esa idea y aseguró que Bale continuará en el Real Madrid, por lo menos hasta que termine su contrato (2022). "Es una gran pérdida que no esté con el equipo en estos momentos, pero no se irá".