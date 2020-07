Inter de Milán venció por 2-0 a Napoli y aseguró su presencia en la próxima Champions League

Inter de Milán aseguró su presencia en la próxima edición de la Champions League luego de vencer por 2-0 a Napoli en la penúltima fecha de la Serie A. El partido que se desarrolló en el estadio Giuseppe Meazza, tuvo como protagonista a Lautaro Martínez quien volvió a anotar.

El delantero argentino, tras varios partidos de sequía, se reencontró con las redes y dio un grito de desahogo ante las críticas que señalaban que ya estaba con la mirada puesta en Barcelona, club que pretende sus servicios para la próxima jornada.

Una excelente jugada que partió desde su propio campo, a los 74 minutos de juego, generó que el 'Toro' embista a la zaga de Napoli que venía en retroceso. Para intereses de Gennaro Gattuso, sus dirigidos no pudieron detener al che quien se la colocó en una de las esquinas de Meret.

Con esta victoria, 'neoazurris' se aseguran en el segundo lugar de la tabla de posiciones de la Serie A. Sumaron 79 unidades, a cuatro de la Juventus quien se proclamó campeona por novena vez consecutiva de la liga italiana tras vencer a Sampdoria en la jornada anterior.

En el otro bando, la derrota cayó como un baldaso de agua fria. Napoli no se pudo recuperar del gol asentado por D'Ambrosio a los 11 minutos de juego. Esta derrota lo pone al filo de perder la posibilidad de ir a la Europa League: esperará que AC Milan no sume de a tres, porque de ocurrir, le diría adiós al certamen internacional.

MINUTO x MINUTO | Inter de Milán vs. Napoli vía ESPN 2 en directo

Sigue todas las incidencias del partido entre Inter de Milán y Napoli.

74' ¡GOOOOOOOOL DE INTER! Exquisita definición de Lautaro Martínez para el 2-0.

11' ¡GOOOOOOOOL DE INTER! D'Ambrosio abre el marcador luego de haber capitalizado un importante centro de Biraghi.

- ¡El partido inicia a partir de las 2:45 p. m. hora peruana!

- ¡Bienvenidos a la cobertura del juego entre Inter de Milán y Napoli!

Formaciones confirmadas Inter de Milán vs. Napoli

Inter de Milán: Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Bastoni, Candreva, Brozovic, Barella, Biraghi, Varelo, Lukaku, Alexis.

27 Padelli, 46 Berni, 2 Godin, 10 Lautaro, 11 Moses, 13 Ranocchia, 15 Young, 24 Eriksen, 30 Esposito, 31 Pirola, 32 Agoumé, 37 Skriniar#InterNapoli ⚫️🔵⚫️🔵 #FORZAINTER https://t.co/vuyi1AIYTm — Inter (@Inter_es) July 28, 2020

Napoli: Meret; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui, Elmas, Demme, Zielinski, Politano, Milik e Insigne.

Los dirigidos por Antonio Conte, que llevan seis encuentros consecutivos sin sufrir una derrota, pasan por un gran momento en el presente Calcio, ya que están a dos fechas de cerrar su mejor temporada liguera en ocho años.

“En el último periodo, no sé por qué, el vaso lo quería ver medio vacío, pero los números hablan claramente y cuentan. Los chicos están haciendo cosas muy buenas, pueden y deben mejorar, pero tengo que felicitarlos. Son chicos serios y no se rinden”, declaró el técnico del Inter en conferencia de prensa.

Segundo después de tiempo

La última vez que los "neroazzurris" alcanzaron esta ubicación fue en la edición 2010-2011. Después de ello, el cuadro de Milán no pudo superar el cuarto lugar. Así mismo, el Inter podrá cobrarse una mini revancha tras la última vez que se enfrentó al Napoli.

El conjunto negriazul cayó eliminado a manos de los "azzurris" en la semifinal de la Copa de Italia, torneo que se lo llevó el equipo de Gatusso. Con Lautaro Martínez, Alexis Sánchez y Romelu Lukaku como sus principales armas en el ataque, el Internazionale saldrá al Giuseppe Meazza sin piedad.

“25 puntos no se recuperan de la noche a la mañana. El nuevo entrenador no tiene la varita que lo arregla todo. No hemos ganado en 10 años. Debemos tener la humildad de entender que ha comenzado un camino que no creo que sea corto. Hay que querer ser proactivo y no hacer críticas destructivas, como lo he visto en el último periodo”, señaló Conte.

POSIBLES ALINEACIONES DEL INTER - NAPOLI EN VIVO EN DIRECTO POR LA SERIE A

XI Inter: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Brozovic, Barella, Young; Eriksen; Romelu Lukaku, Alexis Sánchez.

XI Napoli: Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabián Ruiz, Lobotka, Zielinski; José Callejón, Milik, Insigne.

HORARIOS DEL INTER - NAPOLI

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 2:45 p.m.

Estados Unidos (Miami y Nueva York): 3:45 p.m.

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 1:45 p.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 3:45 p.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 4:45 p.m.

CANALES PARA VER EL INTER - NAPOLI

Argentina: ESPN 2, Rai Italia, Serie A Pass

Bolivia: ESPN 2, Serie A Pass

Brasil: Serie A Pass, Rai Italia

Chile: ESPN 2, Serie A Pass

Colombia: ESPN 2, Serie A Pass, Rai Italia

México: ESPN, Serie A Pass, Rai Italia

Perú: ESPN 2, Serie A Pass, Rai Italia

España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones

Estados Unidos: Fanatiz, Rai Italia, ESPN+

INTERNET: ¿DÓNDE SEGUIR EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE EL INTER - NAPOLI?

Si quieres seguir en Internet el Inter vs Napoli, Líbero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.