Sampdoria vs AC Milan EN VIVO: por la clasificación a la Europa League en la penúltima fecha de la Serie A

Sampdoria vs Milan medirán fuerzas este miércoles 29 de julio EN VIVO a las 12:30 p. m. (hora peruana) por la penúltima fecha de la Serie A y en la que intentará clasificar a la Europa League. El partido se desarrollará en el Estadio Luigi Ferraris, Génova, y será transmitido por la señal internacional de ESPN 2.

Milan buscará continuar con su fuerte final de la temporada cuando viajen y visiten a la humilde Sampdoria que se salvó del descenso hace algunas fechas pasadas. Los dirigidos por Stefano Pioli clasifican de momento a la fase previa de la Europa League.

Sin embargo, su posición está en peligro debido a que Nápoles (séptimo y con un punto menos que ellos) los acecha con arrebatarles el lugar. Lo que juega a favor de ellos es que sabrán el resultado del Inter vs Nápoles, cotejo que se jugó el pasado martes 28 de julio.

Milan acumula una importante racha de partidos: tres victorias y dos empates en sus últimos cinco partidos. Esto los invita a soñar para la próxima temporada y más aún, si tienen como líder a Zlatan Ibrahimovic, quien llegó a mitad de temporada y los supo empujar hasta estas instancias.

Por su parte, Sampdoria, luego de haber salvado el descenso con triunfos consecutivos, entró en un bache al acumular dos derrotas consecutivas. Los pupilos de Claudio Ranieri respiran más tranquilos y aunque ya no tienen nada porqué luchar, buscarán acabar de la mejor manera una tórrida temporada en la Serie A.

