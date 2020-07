Xavi Hernández alabó las cualidades de Lionel Messi y lo ve en Qatar 2022: "Es un animal"

El entrenador del Al Sadd, Xavi Hernández, no dudó en resaltar las cualidades físicas y mentales de Lionel Messi. Para el ex medocampista del Barcelona, la 'Pulga' podrá jugar hasta cuando él decida, incluso lo sitúo en el Mundial de Qatar 2022: allí tendrá 35 años el futbolista de la selección argentina.

"Veo a Messi jugando hasta que él quiera. A nivel físico está rápido, fuerte. Es una bestia competitiva, un animal físicamente. No tengo dudas de que jugará el Mundial de Catar de 2022", expresó.

Lionel Messi estuvo muy cerca de alcanzar la gloria con la selección de Argentina en el Mundial de Brasil 2014. Y es que con la 'albiceleste' llegó a la final del certamen, pero terminó perdiendo ante Alemania por la mínima diferencia: el gol lo realizó Mario Gotze a muy poco del final.

Xavi Hernández era uno de los candidatos de peso para suplir a Ernesto Valverde, quien salió del banquillo de Barcelona debido a malos resultados. No obstante, la dirigencia blaugrana decidió optar por Quique Setién, pero lamentablemente el ex DT del Real Betis tampoco ha podido compaginar a la plantilla.

Es por ello que nuevamente fue postulado a tomar las riendas, pero terminó por extender su contrato con el Al Sadd. Indicó que es un sueño pendiente ser estratega de los catalanes, pero a su vez pidió respeto por Quique Setién.

"No me escondo, lo he dicho siempre. Mi meta principal, cuando se dé, es el Barcelona. Es mi casa y sería un sueño. Pero ahora estoy centrado en el Al Sadd, ilusionado con esta nueva temporada. Cuando tenga que venir, a corto o largo plazo, ya vendrá. Sobre todo hay que respetar a Quique Setién, le deseo todo lo mejor al equipo",e xclamó.

"A veces el Barça juega muy bien, otras bien y otras no tan bien. Pero me gusta la idea de Setién, ahora y con sus anteriores equipos. Intenta dominar y hacer un juego vistoso. A veces no se consigue, es verdad, pero el rival también te dificulta. Hemos visto partidos muy bonitos y muy buenos del Barça con Setién, sin duda", resaltó.