Barcelona se planta con Arthur y no negociará la rescisión de su contrato

La relación de Barcelona y Arthur terminará mal. El brasileño no quiere continuar con los azulgranas y desde Brasil pidió rescindir su contrato. La respuesta de los catalanes no tardó en llegar y le comunicaron al futbolista que debe presentarse a la Ciudad Deportiva para pasar la prueba de COVID-19 y unirse a los entrenamientos.

El brasileño, que en junio fue fichado por Juventus, considera que no tienen sentido entrenar bajo las órdenes de Quique Setién y no ser tomado en cuenta. Arthur se siente maltratado por la directiva catalana y ya puso punto final a su instancia con el Barcelona. Su representante se encuentra negociando y buscando llegar a un acuerdo.

Sin embargo, la respuesta no es la esperada. La dirigencia no quiere escuchar al futbolista y ha calificado el comportamiento del brasileño como un acto de rebeldía e indisciplina. Para Barcelona, Arthur no ha rendido al nivel esperado y le han abierto un expediente.

Los dirigentes consideran que el futbolista pudo actuar de una manera más amistosa y explicar su situación para llegar a un acuerdo y no haber tomado la decisión de forma unilateral. Los azulgranas ya presentaron la documentación correspondiente a las autoridades legales del club y aplicarán lo estipulado en el código interno (por viajar sin permiso y negarse a entrenar). El futbolista recibirá una sanción económica.

Arthur no quiere dar marcha atrás y desde Brasil se niega a regresar a Barcelona. En silencio, el jugador ya puso punto final a su etapa con los azulgranas. Como se recuerda, el volante quería continuar con los catalanes, pero la directiva insistió en ofrecer su carta pase como parte de las negociaciones con la Juventus.