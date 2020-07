Coutinho no cierra la puerta a Barcelona y podría volver la próxima temporada

Barcelona se prepara para cerrar la temporada ganando la Champions League. Los azulgranas no quieren cometer los errores del pasado y apuestan por superar a Napoli por los octavos de final del campeonato europeo. Sin embargo, la directiva del cuadro catalán no quiere dejar nada al azar y ya viene trabajando para reforzar su plantel en el mercado de verano.

Entre la lista de los posibles refuerzos resaltan nombres como Lautaro Martínez, goleador del Inter de Milán. La pandemia del coronavirus obligó a buscar alternativas para solventar el pago de los jugadores y la directiva quiere ceder a sus jugadores. Philippe Coutinho fue puesto en venta, pero las propuestas que recibieron no convenció y ahora los planes cambiaron.

El agente del jugador brasileño, Kia Joorabchian, habló sobre el futuro de su representado y no descartó el regreso del futbolista al Barcelona. Como se recuerda, el Bayern de Múnich no hizo uso de la cláusula y decidió no renovar el préstamo del atacante, obligándolo a buscar nuevas alternativas.

FOTO: AFP

"No está en contra de quedarse en Barcelona, así que todavía está muy abierto", indicó Kia a TalkSport. A pesar de esa revelación, el agente del jugador brasileño reveló que su representado quiere volver a la Premier League, donde tuvo su mejor desempeño de su carrera deportiva con Liverpool, y vienen escuchando propuestas.

"No es ningún secreto que Coutinho quiere regresar a la Premier si aparece esa posibilidad. Le encanta jugar en la Premier y, creo, él es adorado en la Premier League. Es una de sus prioridades", aclaró.