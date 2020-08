Zé Roberto y otros cracks mandaron elogios a Claudio Pizarro: "Lo veo como un ídolo mundial"

La vasta carrera de Claudio Pizarro en el fútbol europeo y, sobre todo, en la Bundesliga lo han convertido no solo en un referente, sino también en un ejemplo para muchos. Ello quedó ratificado no solo por el clamor de varios hinchas, sino por la lluvia de elogios brindados por diferentes cracks.



Así, en un reciente especial de ESPN FC buscaron a diferentes futbolistas y técnicos que compartieron vestuario con el emblemático exjugador peruano, que en Alemania vistió las camisetas del Werder Bremen, Bayern Múnich y Colonia -acumulando 490 encuentros en Bundesliga.

Fue el caso del brasileño Zé Roberto, quien guarda gratos recuerdos del 'Bombardero de los Andes' del tiempo en el que jugaron en el Bayern Múnich.



"Claudio (Pizarro) deja su gran legado, que no se compra, no se vende. El legado se deja y está dejando su gran legado para esta nueva generación, a un joven que tiene un sueño de salir de su país, como Claudio salió para para triunfar en Europa", señaló inicialmente.



“Está entre los más grandes. Lo veo como un ídolo. No solo en el Bayern o Bremen, lo veo como un ídolo mundial porque ha jugado en el alto nivel”, enfatizó.

Las palabras de Diego Lugano

Sin embargo, no fue el único en rendirse ante la carrera de Claudio Pizarro, ya que el emblemático zaguero uruguayo Diego Lugano también participó del especial de ESPN FC.



“Son muy pocos los privilegiados que pueden jugar tanto tiempo a tan alto nivel, siendo tan respetado. Tienes que tener dos tipos de calidad, la futbolística y un profesionalismo por encima de la media”, manifestó el recordado exdefensor.

"A veces un jugador como Claudio, con tanta calidad, no consigue solo cargar a su selección, eso es normal, pasa en todos lados. Zlatan no pudo con Suecia, Messi no ha podido con argentina, así es el fútbol", agregó respecto a las críticas que recibió Pizarro por su accionar en la 'Bicolor'.

Ailton, su recordado compañero

Compartieron la ofensiva del Werder Bremen y se volvieron una dupla temible en la Bundesliga hace años, por lo que el vínculo de Ailton y Pizarro es conocido por los fanáticos del fútbol.

“Yo creo que Claudio ya tenía las cualidades para jugar aquí en Europa, un cabeceo muy fuerte, sabe jugar muy bien fútbol y es un goleador. Y él quería triunfar acá en Alemania porque triunfó con el Bayern y Bremen”, precisó el exariete brasileño.

"Hay muchos jugadores que no triunfan con la selección como el caso de Messi, no lo consigue con Argentina. Creo que el Perú tiene que agradecerle mucho a Claudio por llevar el nombre del país por todo el mundo. Tienen que tener respeto", sentenció.