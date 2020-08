Portland Timbers vs Philadelphia EN VIVO: horarios y canales para ver la semifinal por la MLS is Back

Portland Timbers vs Philadelphia se medirán este miércoles 5 de agosto EN VIVO por la semifinal de MLS is Back vía ESPN 3.. El cotejo, que se desarrollará a las 7:00 p. m. (hora peruana) en el Estadio ESPN Wild World Sports Complex, podría tener la presencia de Andy Polo, quien fue vital en cuartos de final.

El ex jugador de Universitario de Deportes le ganó el duelo a Alexander Callens debido a que convirtió frente a New York City. El volante de la selección peruana aplicó un soberbio zapatazo con pierna derecha cuando apenas llevaba un minuto en cancha.

Inicialmente, el elenco del ex jugador de Sport Boys tomó la delantera, luego de que el paraguayo Jesús Medina convierta a los 27 minutos. Portland Timbers aprovecharía la última opción dada en el primer tiempo y fue Blanco quien anotó el 1-1.

El ingreso de Diego Valeri terminó siendo fundamental para que el equipo de Savarese reaccione en la parte complementaria. Sería el propio futbolista argentino quien pondría adelante a los 'verdes' por 2-1 luego de un remate potente.

Ya en el último cuarto del cotejo, Andy Polo, quien recientemente había ingresado, decretó el 3-1 tras un fuerte disparo. En caso acceda a la gran final, la 'Joya' podría verse las caras ante Pedro Gallese quien (con Orlando City) tratará de eliminar al Minnesota United por la otra llave de la MLS is Back.

