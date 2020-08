Óscar Ruggeri sobre Gerard Piqué: "es un jugador medio pelo, es normalito" [VIDEO]

El ex defensor de la selección argentina y Real Madrid, Óscar Ruggeri, sorprendió con las duras críticas que le asentó a Gerard Piqué, futbolista del Barcelona y uno de los jugadores que más liderazgo posee en tienda blaugrana debido a los años y títulos logrados.

Para el 'Cabezón', si el campeón del mundo con España en Sudáfrica 2010 hubiera y estuviera jugando en Valencia no tendría el reconocimiento que hoy posee. Asimismo, dejó entrever que Shakira también le ha dado ese protagonismo que hoy lo convierte en uno de los referentes en el Camp Nou.

"¿Crees que en canchas buenas podrías haber salido jugando como Piqué?", fue la consulta de Sebastián Vignolo a Óscar Ruggeri entorno a su rústico juego que desplegó como futbolista tanto en clubes argentinos como en la 'albiceleste'.

"Pero podríamos haber intentado otras cosas, que tiene que ver Piqué, si Piqué es medio pelo también, como yo y varios. Es fachero, está con la cantante. Tiene una bárbara porque es 'pintón', está con Shakira, por todas esas cosas que tiene de agregado. Si Piqué juega en el Valencia, ni lo conocerías", respondió ante el asombro del panel de 90 Minutos de Fútbol.

Según el parecer del también ex defensor de Boca Juniors y River Plate, Sergio Ramos, futbolista del Real Madrid, es mucho mejor zaguero que Piqué. "Piqué sale jugando por cómo juega el Barcelona. Es como yo, 'normalitos', buenos defensores, tampoco tan arriba. El mejor es Sergio Ramos lejos, para mí es el mejor central en el mundo", agregó.

La poca presión que le ejercen al Barcelona genera que Piqué pueda demostrar sus credenciales. "Al Barcelona no los presionan, salvo los equipos grandes. Si un equipo te sale presionar bien, no te comes un 'loco bárbaro' (goleada)", enfatizó y a su vez expresó el Atlético de Madrid de Diego Simeone es el único club que ejerce ello.

"El 'Cholo' Simeone ¿se come un 'loco bárbaro'? No es que no salen, tienen lugares a donde van a ir a presionar. Van a los costados y van todos. Están trabajados esos equipos", concluyó.