El objetivo Frenkie de Jong en la Champions League: "Quedan cuatro partidos para ganar el torneo"

El volante del Barcelona, Frenkie de Jong, habló de sus sensaciones personales y las perspectivas de cara al reinicio de la Champions League y el partido decisivo de vuelta ante Nápoles.

"Me encuentro muy bien. Hemos tenido buena sesión de entrenamiento con energía positiva. En este sentido, las vacaciones han ido muy bien al equipo para cargar pilas. Nos han dado mucha energía. Personalmente me he recuperado bien de la lesión y me siento muy bien", señaló el holandés Frenkie de Jong a 'Barça TV'.

Asimismo el volante del Barcelona reconoció que vivió altibajos en los últimos meses: “Inicialmente estaba decepcionado, luego tuve la lesión, Pero luego la preparación que he seguido de cara a los siguientes partidos ha sido muy positiva. Me siento preparado para jugar ante el Nápoles. Yo siempre estoy motivado. Pero está claro que la Champions League es una competición muy especial", explicó.

Por otro lado, Frenkie de Jong recordó el duelo de ida ante Nápoles. "Fue un partido difícil porque estábamos muy defensivos, con muchos jugadores detrás de la pelota. Pero estoy convencido de que vamos a hacerlo mejor ahora. El Nápoles es un equipo de mucha calidad, con jugadores de mucha calidad. Será un partido difícil seguro. Pero hemos de asegurar el pase a la siguiente ronda. Dependerá de cómo salgamos al partido y de las sensaciones de cada uno”, indicó.

Eso sí, el holandés aseguró que Barcelona competirá en la Champions League. “No sé si será una ventaja o no. Hemos tenido más tiempo para preparar el duelo pero ellos tienen un ritmo más constante de competición. Se puede ver desde ambas perspectivas. Tenemos que asegurar. No siento más presión de la habitual que los demás partidos”, recalcó.

“Quedan cuatro partidos para ganar la Champions League y cada partido será decisivo. Eso aumenta la dificultad. Los equipos pequeños tienen más oportunidad. Nadie ha jugado en un contexto así. Tenemos que ganar como sea", concluyó Frenkie de Jong.