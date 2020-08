Christian Cueva contó que recibió la llamada de Maradona: "No lo había soñado"

Diego Armando Maradona cumplió su palabra y salvó a Gimnasia y Esgrima La Plata del descenso. El estratega tiene un nuevo objetivo: pelear por cosas importantes con los 'Lobos'. Esperando el reinicio del fútbol argentino, el exjugador pidió a la dirigencia realizar un esfuerzo y contratar a Christian Cueva.

El volante de la Seleccion Peruana no quiso entrar en detalles sobre su posible incorporación al cuadro argentino, pero reveló emocionado que Diego Maradona se comunicó con él. Cueva señaló que es una satisfacción recibir la llamada del exjugador de Boca Juniors y nunca pensó vivir esos momentos.

"Sí (me llamó), para todos que te llame una de las grandes figuras que tiene el fútbol es impresionante. Es una satisfacción muy grande. No lo esperé nunca en mi vida. No lo había soñado, pero el fútbol es así. Que te llame Diego es algo grande y motivador para tu persona", contó Cueva a 'El Tridente Depor'.

FOTO: AFP

La prensa argentina informó sobre la posible llegada de Cueva a Gimnasia y explicaron que el peruano es el jugador que puede inyectar el toque de calidad al ataque de los 'Lobos'. "El volante aporta jerarquía, fútbol, manejo, experiencia y gol", explicó el El Día.

La diferencia económica es uno de los problemas que impiden que las negociaciones sigan prosperando. Maradona pidió a la directiva realizar un esfuerzo por Cueva. Los 'Lobos' tienen que negociar con Santos, dueño de la carta pase del volante peruano.