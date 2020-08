Premier League eliminará la opción de cinco cambios para la temporada 2020-21 [FOTO]

La Premier League siempre se ha caracterizado por imponer su propio régimen de reglas, al margen de las recomendaciones de la UEFA. El coronavirus suspendió toda actividad futbolistas y meses más tarde, cuando se pudo jugar, distintas ligas aprobaron la opción de permitir hasta cinco cambios por partido.

En Inglaterra no fueron ajenos a esta disposición y terminaron implementando esta opción, que buscaba cuidar a los futbolistas, dado que serían propensos a lesión tras una larga para. Terminada la temporada 2019-20, algo ajustada en el calendario, se especulaba que se mantendría esa norma en el próximo curso.

Sin embargo, esa idea quedó lejos de la realidad el último jueves, cuando la FA (Asociación de Fútbol Inglés) realizó una reunión con todos los integrantes de la venidera Premier League. El tema de los cambios se llevó a votación, para que sea una decisión justa, obteniendo un resultado tal vez sorpresivo.

Los cinco cambios quedaron descartados, volviendo a los tres habituales por juego y solo habrán siete suplentes. El consenso general tuvo como implicados, en gran parte, de los equipos más débiles en la Premier League al considerar que los grandes se benefician al tener una plantilla más extensa en la temporada.

De la misma forma, la FA también aseguró que el VAR seguirá rigiendo en la Premier League, a pesar de las polémicas que ha tenido en la última campaña. Recordemos que en Inglaterra se opusieron a la instalación de este apoyo tecnológico, pero que finalmente llegó, aunque con mediciones distintas.

At the Premier League’s Annual General Meeting today, Shareholders agreed to rules relating to VAR and substitute players for the 2020/21 season



Shareholders unanimously approved the implementation of VAR, in line with the full FIFA VAR protocol pic.twitter.com/tkrZUbv9Y4