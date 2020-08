Zidane: "Bale ha preferido no jugar ante Manchester City"

Era la pregunta inevitable: la baja de Gareth Bale. La sorpresa fue que no fue Zinedine Zidane el que bajó de la delegación al extremo galés, sino éste el que decidió no ser parte de la lista de viajeros del Real Madrid a Mánchester para afrontar la vuelta de los octavos de final de la Champions League.

"Al final se dicen muchas cosas y tenemos una relación de respeto entrenador-jugador. Es una charla privada, pero sólo puedo decir que ha preferido no jugar y el resto es entre él y yo", explicó el DT francés en conferencia de prensa.

Eso sí, Zidane remarcó que la baja de Gareth Bale es estrictamente personal, no futbolística. "Sí, pero no voy a contar nada más porque es una cosa entre él y yo", precisó.

El entrenador del Real Madrid aclaró que el galés no lo ha "decepcionado". "Le respeto mucho a él y a todos y estas cosas tienen que quedar dentro del vestuario", especificó.

¿Tiene futuro Bale en el Real Madrid? "No sé, ahora es jugador del Madrid, no cambia nada y respeto eso. Ha preferido no jugar y es lo único que te puedo decir. Nos concentramos en el partido de mañana", sentenció Zidane.

Cabe destacar que el extremo galés, tal cual James Rodríguez -otro de los que se quedó en Madrid- apenas contó para Zidane en el reinicio de LaLiga. Jóvenes como Rodrygo y Asensio lo desplazaron de la consideración del francés en la recta final de la temporada y que acabó con el título liguero en el palmarés del club más ganador de Europa.

Real Madrid vs Manchester City

El duelo se jugará este viernes (2:00 p.m./hora peruana) en el Etihad Stadium para definir a uno de los últimos cuartofinalistas de la Champions League. El equipo de Pep Guardiola parte con ventaja gracias al 1-2 de la ida.