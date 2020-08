Juventus vs Lyon ONLINE con Cristiano Ronaldo, hora y dónde ver partido por Champions League

Juventus vs Lyon EN VIVO se verán las caras en el Allianz Stadium de Torino este viernes 7 de agosto por el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League. Duelo está pactado para los 14: 00 horas (Perú) y será transmitido EN DIRECTO por Fox Sports. Puedes seguir las mejores jugadas e incidencias por Líbero.pe.

Juventus vs Lyon PREVIA

Juventus tiene una dura prueba en casa ante el Lyon, cuadro francés que en la ida pudo sacar una ligera ventaja (1-0). La "Vecchia Signora" llega rejuvenecida tras lograr el título italiano con Cristiano Ronaldo y Paolo Dybala como las máximas figuras.

Maurizio Sarri es criticado en Italia e indican que una derrota podría costar su cabeza. “No creo que sea mi último partido. Tengo que lidiar con la dirección del club, no son amateurs. Ya han hecho sus valoraciones sobre mí, independientemente del resultado", dijo.

Sobre el partido ante Lyon, lo tiene bien estudiado, mencionó. "Necesitamos una gran actuación. El Lyon ha cambiado a defensa de tres, tienen jugadores técnicos y velocidad a la contra. Tienen solidez y golpeo con Depay, por lo que el resultado de la ida les permite jugar más a ese juego. Será difícil de remontar. Necesitaremos claridad, paciencia y tranquilidad”, declaró ante los medios.

Juan Guillermo Cuadrado - Juventus

Respecto al equipo, Dybala se encuentra en observación y esperarán hasta el último minuto antes del partido. Cristiano va desde el arranque y Gonzalo Higuaín está listo para ser utilizado.

Lyon quiere dar la sorpresa

Por su parte, Lyon no especulara en el resultado y saldrán a buscarlo. Se encuentran motivados, afirman su entrenador, Rudi García.

“Normalmente, cuando ganas 1-0 en la ida, el porcentaje es mayor, pero frente a este oponente, la eliminatoria está al 50-50. Somos humildes, pero también ambiciosos y queremos clasificarnos”, dijo en conferencia de prensa.

Memphies Depay - Jugador del Lyon

Rudi García ya tiene el once armado. Memphis Depay será su referente en la ofensiva, seguidos de Cornet y Dembele.

Juventus vs Lyon EN VIVO | Alineaciones formaciones posibles

Juventus: Szczęsny: Bonucci, Danilo, Alex Sandro, De Ligt, Matuidi, Betancur, Cuadrado, Rabiot, Cristiano Ronaldo, Dybala

Entrenador: Maurizio Sarri

Lyon: Lopes; Marcelo, Marcal, Dubois, Deneyer, Guimaräes, Aouar, Caqueret, Depay, Cornet, M. Dembele

Entrenador: Rudi García

Estadio: Allianz Stadium - Torino

Juventus vs Lyon EN VIVO | Horarios a nivel mundial

Perú 14:00 horas

Argentina 16:00 horas

Chile 15: 00 horas

Paraguay 16:00 horas

Brasil 16:00 horas

Venezuela 15: 00 horas

Ecuador 14:00 horas

Colombia 14:00 horas

Bolivia 15:00 horas

México 14:00 horas

USA / Miami 14:00 horas

España 21:00 horas

Alemania 21:00 horas

Francia 21:00 horas

Reino Unido 21:00 horas

Suecia 21:00 horas

Suiza 21:00 horas

Portugal 21:00 horas

Juventus vs Lyon EN VIVO | Canales de transmisión

Argentina Fox Sports Argentina, Fox Sports Cono Sur, FOX Play Sur, ESPN Play Sur

Bélgica Proximus Sports

Bolivia ESPN Play Sur, Fox Sports Cono Sur

Brasil Esporte Interativo Plus

Chile ESPN Play Sur, FOX Play Sur, Fox Sports 1 Chile, Fox Sports Cono Sur

China QQ Sports Live, PPTV Sport China

Colombia FOX Play Sur, ESPN Play Sur, Fox Sports Cono Sur

Ecuador ESPN Play Sur, Fox Sports Cono Sur, FOX Play Sur

Alemania DAZN, TeleClub Sport Live

Irlanda Virgin Media Two, BT Sport 2, BT Sport App, Virgin TV Go, BTSport.com

Italia Sky Sport Uno, NOW TV, SKY Go Italia, Sky Sport 252, Canale 5

Paraguay Fox Sports Cono Sur, ESPN Play Sur

Perú ESPN Play Sur, Fox Sports Cono Sur, FOX Play Sur

Portugal Eleven Sports 1 Portugal

España Mitele Plus, Movistar Liga de Campeones 1, Movistar+

Reino Unido BT Sport App, BTSport.com, BT Sport 2

Estados Unidos Galavision, ZonaFutbol, TUDN.com, TUDN App, Univision NOW, CBS All Access, TUDNxtra

Uruguay Fox Sports Cono Sur, Fox Sports Uruguay, FOX Play Sur, ESPN Play Sur

Venezuela ESPN Play Sur