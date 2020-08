Luis Advíncula tiene nuevo DT en Rayo Vallecano

A la espera de la resolución de su futuro futbolístico, Luis Advíncula tiene nuevo entrenador en el Rayo Vallecano. Se llama Andoni Iraola, un histórico del Athletic de Bilbao y que tiene al conjunto madrileño como el gran reto de su corta carrera como entrenador.

Tras la destitución de Paco Jémez, la dirigencia del Rayo Vallecano tenía la firme intención de conseguir entrenador entre miércoles y jueves, y no fue hasta las últimas horas del día límite que llegó al ansiado acuerdo con Andoni Iraola.

El técnico de 38 años, libre tras no seguir en el Mirandés, firmó por una temporada y se impuso a otros de mayor renombre como Víctor Sánchez del Amo, López Muñiz y Ramis en la consideración de la directiva del Rayo Vallecano.

Según medios españoles, Iraola era una firme opción en el recién descendido Mallorca, pero fue finalmente el Rayo el que se terminó llevando a uno de los entrenadores revelación del fútbol ibérico.

El exlateral derecho del Athletic de Bilbao cogió al humilde Mirandés de la Liga Smartbank y lo llevó hasta unas históricas semifinales de la Copa del Rey luego de dejar en el camino a clubes de LaLiga como Celta, Sevilla y Villarreal. Real Sociedad acabó con su sueño copero por un global de 3-1.

El Rayo Vallecano será el gran reto en la carrera como DT de Andoni Iraola. No se le pedirá otra cosa que no sea el ascenso a LaLiga, el gran objetivo del club desde el descenso en la temporada 2018-19. El mismo que se cargó a Paco Jémez, al que no le alcanzó para llegar a los playoffs por el ascenso.

¿Seguirá Luis Advíncula en Rayo Vallecano?

Por ahora no existen mayores informaciones sobre el futuro de Advíncula en España, sin embargo, en Brasil el medio 'Netflu' sostiene que el seleccionado peruano es una opción para el lateral diestro del Fluminense.

Ahora bien, no resulta para nada una negociación sencilla para el Fluminense. Rayo Vallecano pagó hace un año tres millones de euros por Advíncula y su idea es recuperar la inversión depositada en el peruano. La pelota está en la cancha del equipo de Fernando Pacheco.