Internacional vs Coritiba EN VIVO: con Paolo Guerrero, hora y canal para ver fecha 1 del Brasileirao

Internacional vs Coritiba EN VIVO ONLINE se enfrentarán este sábado 8 de agosto, desde las 5.30 p. m. (hora peruana), por la primera fecha del Brasileirao. La mayor atracción será Paolo Guerrero, quien buscará cobrarse su revancha tras perder la final del Torneo Gaúcho.

El atacante peruano será el conductor del ataque del cuadro de Porto Alegre, líneas más atrás estará el pensante y pese a su edad, 39 abriles, el diferente. Nos referimos al argentino Andrés D'Alessandro, la manija del equipo. El minuto a minuto lo podrás seguir en Libero.pe

Tras quedarse con las ganas de levantar el trofeo del Campeonato Gaúcho al caer frente al Gremio, el Internacional de Paolo Guerrero sale con todo en busca de sus tres primeros puntos en el Brasileirao.

El rival a vencer es el Coritiba, uno de los nuevos inquilinos en el presente Brasileirao. El conjunto verde acabó en el tercer puesto en la Serie B, con 66 puntos conseguidos, y ello le valió lograr su ascenso a Primera.

El 'Depredador', quien registra tres dianas en sus últimos cuatro partidos, sale con la artillería pesada frente a uno de los rivales que más le ha costado anotar defendiendo los colores del Inter.

Guerrero suma dos festejos en tres partidos frente al Coritiba, pero jugando en las filas del Corinthians. Otra vez es la historia cuando le ha tocado enfrentar al 'Glorioso' con el 'Colorado': un gol en tres encuentros.

Por tal motivo, el artillero nacional saldrá con todo en busca de equilibrar la balanza de goles. El partido arrancará desde las 5.30 p. m. (hora peruana) y será transmitido EN VIVO por Premiere FC. Asimismo, podrás seguir online todas las incidencias del cotejo a través de Libero.pe.

Formaciones probables Internacional vs Coritiba

Internacional: Marcelo Lomba; Rodinei, Bruno Fuchs, Víctor Cuesta, Moisés; Rodrigo Lindoso; Marcos Ghilherme, Bruno Praxedes (Patrick), Boschilia; Thiago Galhardo, Paolo Guerrero.

Coritiba: Alex Muralha; Patrick Viera, Rhodolfo, Sabino, William Matheus; Matheus Galdezani, Nathan Silva, Gabriel; Thiago Lopes, Igor Jesus (Wanderley), Robson.

Internacional vs. Coritiba: horarios en el mundo

País Hora Perú 5:30 p. m. Brasil 8:30 p. m. Argentina 7:30 p. m. Chile 6:30 p. m. Uruguay 7:30 p. m. Paraguay 6:30 p. m. Venezuela 6:30 p. m. Bolivia 6:30 p. m. Colombia 5:30 p. m. Ecuador 5:30 p. m. Estados Unidos 5:30 p. m. México 5:30 p. m.

¿En qué canal transmiten y dónde televisan el partido de hoy Internacional vs. Coritiba?

La transmisión del partido entre Internacional y Cortiba solo estará disponible en Brasil a través de los canales y servicios streaming de Premiere FC Brasil, TNT Go, TNT Brazil y Esporte Interativo Plus. No obstante, Libero.pe te dará toda la información del juego en el minuto a minuto.

¿Dónde ver TNT GO Brasil?

Acceda a la página tntgo.tv o descargue las aplicaciones.

Elija el canal que desea ver: TNT, TNT Series o Space.

Seleccione su país (Brasil) y su operador de televisión por cable.

Ingrese sus datos de inicio de sesión de usuario de operador.

Explore la programación en vivo y vea el contenido que desee.

¿Qué es el Inter de Porto Alegre?

El Sport Club Internacional, conocido popularmente como Inter ​, es un club multideportivo brasileño de la ciudad de Porto Alegre, capital del estado de Rio Grande do Sul. Fue fundado el 4 de abril de 1909 por Henrique Poppe Leão. Actualmente se desempeña en el Campeonato Brasileño de Serie A.

¿Qué es el Brasileirao?

El Campeonato Brasileño de Serie A -conocido como Brasileirão, y por motivos de patrocinio como Brasileirão Assaí-, ​ es la máxima categoría del sistema de ligas del fútbol brasileño y la principal competición a nivel de clubes del país.