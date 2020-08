Ver Barcelona vs Napoli EN VIVO ESPN 2 y Movistar: con Lionel Messi hoy EN DIRECTO por Champions League

VER Barcelona vs. Napoli EN VIVO ONLINE y EN DIRECTO GRATIS vía ESPN 2 e ESPN PLAY en Sudamérica| El Barça, con Lionel Messi a la cabeza, buscará confirmarse su pase a la fase de cuartos de final de la Champions League este sábado 8 de agosto, a partir de las 2:00 p. m. (hora peruana), cuando reciba en el Camp Nou a su similar del Nápoles. Sigue la transmisión del partido de fútbol en vivo a través del canal ESPN Norte (México y Centroamérica); Movistar Liga de Campeones, Movistar Plus, Movistar LaLiga y Movistar Deportes (España); y también por los servicios live streaming de la OTT Mitele Plus (España) y la app TUDN (México). Además, podrás informarte con todos los detalles e incidencias del MINUTO x MINUTO con los goles en videos y los horarios del mundo por la web del diario Libero.pe.

Los del Barcelona parten con una ligera ventaja tras empatar por 1-1 en el San Paolo, casa del Napoli, y con la gran racha que tiene Lionel Messi en estas instancias, el equipo catalán tendrá en el argentino a una de sus principales armas para el pase a los cuartos de final.

“Está bastante decidida la alineación de mañana desde hace algunas jornadas, la posición de algunos jugadores puede variar, pero sí está decidida la alineación. Hemos pensado en todo, y valorado durante bastante tiempo cuál era la mejor opción para jugar este partido y hemos tomado una variante que no quiere decir que no la podamos cambiar en algún momento”, declaró Quique Setién en conferencia de prensa.

El seis veces Balón de Oro ha marcado diez goles en los últimos once partidos por la vuelta de esta fase de la competición europea, remontándose a la temporada 2008-2009. Así mismo, Lionel Messi lleva doce victorias consecutivas en los segundos duelos por octavos.

Sumando al favorable registro de "Lío" la imbatibilidad del Barcelona de local por la Champions League, desde mayo del 2013, los "culés" aprovecharán todos los ingredientes a su favor para acercarse un poco más al sexto título del club en la historia del torneo.

“Ha mejorado desde el partido que nos enfrentamos a ellos, tiene muchos registros, ha mejorado muchísimos aspectos, ha ido progresando, Gattuso le ha dado mucha posesión al equipo, ahora mismo defiende muy bien y sabe atacar y hacer daño; lo hemos estudiado a fondo y trataremos de minimizar ese potencial y ese buen momento en el que está”, señaló el técnico del Barcelona.

Formaciones probables: Barcelona vs. Napoli

XI Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Alba; Sergi Roberto, Rakitic, De Jong; Messi, Súarez, Griezmann.

XI Napoli: Ospina; Di Lorenzo, Koulibaly, Manolas, Mario Rui; Zielinski, Demme, Fabián; Elmas, Mertens, Callejón.

Barcelona vs. Napoli: ficha del partido

Barcelona vs. Napoli EN VIVO ¿Cuándo juegan? Hoy, sábado 8 de agosto ¿Dónde? Camp Nou ¿A qué hora? 14:00 hora de Lima, Perú ¿En qué canal? ESPN 2, ESPN (Norte) y Movistar

Barcelona vs. Napoli: horarios en el mundo

País Horario España 21:00 p. m. Colombia 14:00 p. m. Ecuador 14:00 p. m. Argentina 16:00 p. m. Chile 15:00 p. m. Uruguay 16:00 p. m. Bolivia 15:00 p. m. Alemania 21:00 p. m. Perú 14:00 p. m. México 14:00 p. m. EEUU (Los Angeles) 12:00 p. m. EEUU (Texas) 14:00 p. m. EEUU (Miami) 15:00 p. m. Venezuela 15:00 p. m. Bolivia 15:00 p. m. Costa Rica 13:00 p. m. Honduras 13:00 p. m. Puerto Rico 15:00 p. m. Guatemala 13:00 p. m. República Dominicana 15:00 p. m. El Salvador 13:00 p. m. Panamá 13:00 p. m. Italia 21:00 p. m. Francia 21:00 p. n.

Partidos de hoy en la Champions League

Barcelona vs. Napoli: A pesar del empate (1-1) conseguido en el San Paolo, el Barcelona no goza de su mejor momento futbolístico y aquello quedó en evidencia con el fracaso de la conquista del título liguero. La presencia de Lionel Messi puede darle cierta tranquilidad al técnico Quique Setién. Sin embargo, el Napoli cuenta con los elementos necesarios para dar el batacazo en el Camp Nou. Canal: ESPN 2 y Movistar Liga de Campeones; Hora: 21:00 p. m. (España)

Bayern Múnich vs. Chelsea: Robert Lewandowski, Thomas Müller y compañía pasan por un excelente momento tras hacerse con la 'ensaladera' de la Bundesliga. Los de Hans-Dieter Flick consiguieron una ventaja por 3-0 en Stamford Bridge y, ahora, debe dar el golpe de nocaut en el coloso Allianz Arena para confirmarse como uno de los favoritos al título de la Champions League: Canal: FOX Sports, TUDN y Movistar Plus; Hora: 21:00 p. m. (España)

Historial Barcelona vs. Napoli

08-08-2019 | Barcelona 2-1 Napoli

10-08-2019 | Napoli 0-4 Barcelona

25-02-2020 | Napoli 1-1 Barcelona

¿Qué es el Barcelona?

El Fútbol Club Barcelona, conocido popularmente como Barça, ​ es una entidad polideportiva de Barcelona, España. Fue fundado como club de fútbol el 29 de noviembre de 1899 y registrado oficialmente el 5 de enero de 1903.​​​

¿Qué es el Napoli?

La Società Sportiva Calcio Napoli es un club de fútbol italiano con sede en la ciudad de Nápoles, en la región de Campania. Fue fundado en 1926 y refundado en 2004. Actualmente participa en la Serie A, correspondiente a la máxima división del fútbol en Italia.

Camp Nou

El Camp Nou es un recinto deportivo propiedad del Fútbol Club Barcelona, ubicado en el distrito de Les Corts de la ciudad de Barcelona, España. Inaugurado el 24 de septiembre de 1957 y catalogado por la UEFA en 1998 como «estadio de élite»,3​ es el estadio con mayor capacidad de Europa y el cuarto de fútbol del mundo, con un aforo actual de 99 354 espectadores. La capacidad del estadio ha variado desde su aforo inicial de alrededor de noventa mil localidades, a su máximo aforo de ciento veinte mil espectadores, con la construcción con motivo del Mundial de España 1982, de la tercera gradería.

¿Qué es la Champions League?

La Liga de Campeones de la UEFA, originariamente conocida como Copa de Europa, es el torneo internacional oficial de fútbol más prestigioso a nivel de clubes entre los organizados por la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol.

